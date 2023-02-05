等39年終於來了！金門第一間麥當勞有望7月開幕 在地人超嗨聲量破4千筆
文／陳羿郿
麥當勞來台39年首度插旗金門！許多民眾發現，昇恆昌金湖廣場1樓星巴克門市旁正在施工，顯著的McDonald's COMING SOON字樣顯目掛在牆面，消息一出迅速引起在地人熱議。
臉書粉專「金門小可愛帶你遊」貼出一張照片，只見昇恆昌金湖廣場1樓星巴克門市和精品櫃位的牆面正在施工，牆面醒目貼著「McDonald's COMING SOON」字樣，讓版主興奮寫下「我可以哭一下嗎？麥當勞你終於來了」，還透露「以前為了要吃麥當勞，我連船票都買了，立馬到對岸吃」並開心說，「用金門強大的消費力來歡迎麥當勞～～～～～」。
image source：網友提供
麥當勞將插旗金門 瞬激4千多筆聲量
消息出爐後，從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統顯示，「金門麥當勞」一週內聲量趨勢帶動4,074筆。網友們也紛紛表示「哇嗚，終於可以不用吃冷掉的薯條跟雞塊了」、「看完⋯⋯我都流淚了⋯⋯」、「等它開幕後會成為金門最賺錢的店」、「太棒了，終於等到了」、「肯德基爺爺會不會緊追在後….」、「太感動了，期待好久、好久⋯」「終於能叫歡樂送了，有9年的堅持打給金拱門都說沒提供離島地區這次等到啦！」
甚至勾起不少網友在金門當兵的回憶，「以前當兵返金營區，帶肯德基或麥當勞，弟兄們都把你當神」、「想起以前當兵，收假回部隊時就是要買麥當勞回金門慰勞一下班長學長們呢」。
image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統
金門麥當勞有望7月開？
金門民眾往後不必再千里迢迢搭機赴台或坐船去廈門，才可吃到麥當勞。而據傳聞指出，該間店可望7月開幕，但昇恆昌人員表示，「此事完全由台灣麥當勞決定，昇恆昌無法對外發言」。對此，台灣麥當勞表示，今年確實有在金門開設餐廳的計畫，惟相關規劃及設計仍在籌備階段；感謝在地民眾與各界的支持與關心，將於確認開幕時間後正式對外宣布，敬請期待。
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2023年01月27日至2023年02月02日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。
研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『金門麥當勞』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。
*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。
延伸閱讀
✎ 神秘「雞鴨塊」？摩斯加腿肉？麥當勞形狀？4大速食店「雞塊冷知識」精彩特搜整理
跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？
小孩子才慢慢爬文搜尋！
聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】
一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8
縣市首長當選率分析？快來【選戰溫度計】
九合一大選熱門話題：https://2022election.dailyview.tw/
想要租屋買房嗎？快來【房產溫度計】
給你完整的房市知識：https://house.dailyview.tw/
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言