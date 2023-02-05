等39年終於來了！金門第一間麥當勞有望7月開幕 在地人超嗨聲量破4千筆

image source：FB/金門美食俱樂部

文／陳羿郿

麥當勞來台39年首度插旗金門！許多民眾發現，昇恆昌金湖廣場1樓星巴克門市旁正在施工，顯著的McDonald's COMING SOON字樣顯目掛在牆面，消息一出迅速引起在地人熱議。



臉書粉專「金門小可愛帶你遊」貼出一張照片，只見昇恆昌金湖廣場1樓星巴克門市和精品櫃位的牆面正在施工，牆面醒目貼著「McDonald's COMING SOON」字樣，讓版主興奮寫下「我可以哭一下嗎？麥當勞你終於來了」，還透露「以前為了要吃麥當勞，我連船票都買了，立馬到對岸吃」並開心說，「用金門強大的消費力來歡迎麥當勞～～～～～」。



image source：網友提供

麥當勞將插旗金門 瞬激4千多筆聲量

消息出爐後，從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統顯示，「金門麥當勞」一週內聲量趨勢帶動4,074筆。網友們也紛紛表示「哇嗚，終於可以不用吃冷掉的薯條跟雞塊了」、「看完⋯⋯我都流淚了⋯⋯」、「等它開幕後會成為金門最賺錢的店」、「太棒了，終於等到了」、「肯德基爺爺會不會緊追在後….」、「太感動了，期待好久、好久⋯」「終於能叫歡樂送了，有9年的堅持打給金拱門都說沒提供離島地區這次等到啦！」

甚至勾起不少網友在金門當兵的回憶，「以前當兵返金營區，帶肯德基或麥當勞，弟兄們都把你當神」、「想起以前當兵，收假回部隊時就是要買麥當勞回金門慰勞一下班長學長們呢」。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

金門麥當勞有望7月開？

金門民眾往後不必再千里迢迢搭機赴台或坐船去廈門，才可吃到麥當勞。而據傳聞指出，該間店可望7月開幕，但昇恆昌人員表示，「此事完全由台灣麥當勞決定，昇恆昌無法對外發言」。對此，台灣麥當勞表示，今年確實有在金門開設餐廳的計畫，惟相關規劃及設計仍在籌備階段；感謝在地民眾與各界的支持與關心，將於確認開幕時間後正式對外宣布，敬請期待。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年01月27日至2023年02月02日。

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