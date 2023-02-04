董智泰、李宗瑞花燈一較高下 台灣燈會另類亮點

2023台灣燈會睽違23年再度回到台北市舉辦，整體展區從台北市復興南路一路延伸至松仁路，其中，台北市議會前也展出矯正機關全國花燈競賽作品，包括當街開槍打死台北市議員陳進棋的天道盟太陽會殺手董智泰、涉及酒店「撿屍」性侵多人的李宗瑞今年都參賽，成燈會另類亮點。

今年台灣燈會今晚將由交通部長王國材及台北市長蔣萬安進行贈燈儀式並彩排，明天(5日)至2月19日正式開幕。今年主燈區位於國父紀念館，共有1座主燈「玉兔壯彩」、3座副燈及六大多元主題燈區，另也展示多組競賽作品，其中也包括矯正機關的全國花燈競賽作品。

20多年前在台北市當街開槍打死台北市議員陳進棋的天道盟太陽會殺手董智泰，目前在嘉義監獄服刑，他今年以「喜兔綻春妍、月仙護台灣」作品參賽；另外，涉及酒店「撿屍」性侵多人的李宗瑞去年曾參賽獲獎，今年再以「兔躍福門喜臨春」參加。