快訊

陸間諜氣球飄美上空…因「這條約」影響 打下中方氣球恐不可行

陸間諜氣球遭擊落？推特影片被瘋傳 五角大廈回應了

影／元宵節前夕 免稅店業者邀桃機旅客樂猜燈謎

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
元宵節前夕，昇恆昌免稅商店邀請各國旅客一同歡樂猜燈謎，只要猜中即可獲得限量兔年燈籠。昇恆昌也特別安排旗袍甜心與各國旅客們合照，讓過往旅客感到無比驚豔，反應熱烈。記者季相儒／攝影
元宵節前夕，昇恆昌免稅商店邀請各國旅客一同歡樂猜燈謎，只要猜中即可獲得限量兔年燈籠。昇恆昌也特別安排旗袍甜心與各國旅客們合照，讓過往旅客感到無比驚豔，反應熱烈。記者季相儒／攝影

隨著邊境解封後又適逢農曆春節期間，桃機迎來疫後旅遊人潮，身為國門第一線，免稅業者昇恆昌除了把握年節商機，更藉此推廣中華傳統文化，推出鬧元宵活動，活絡機場氣氛，讓旅客感受農曆年節熱鬧氛圍。無論是商場及餐飲從去年聖誕節為國門解封暖身，到兔年春節推出一系列豐富的活動，還特別與多位知名藝術家合作聯名推出系列商品，給國內外旅客帶來豐富多元的購物選擇與機場體驗。

今天適逢元宵節前夕，昇恆昌免稅商店特別在桃園機場第二航廈C6登機門舉辦「Happy元宵燈謎趣」活動，現場邀請各國旅客一同歡樂猜燈謎，只要猜中即可獲得限量兔年燈籠，因此許多國外旅客及大小朋友都停下腳步參與猜燈謎活動，昇恆昌也特別安排旗袍甜心與各國旅客們合照，讓過往旅客感到無比驚豔，反應熱烈。另外好饗廚房也應景的送上熱呼呼的湯圓給餐廳的旅客們品嘗，讓用餐的旅客也能感受到元宵節的氣息。

昇恆昌從年假前一周暖身推出機場紅包刮刮樂、紅包袋絹印DIY活動，過年期間安排財神爺巡場發送一元賀卡，元宵節前為了搶攻最後一波旅客，特別推出猜燈謎及送湯圓活動，更加碼2月3日至2月6日當天於昇恆昌免稅商店消費滿5萬元，即贈送昇恆昌與台灣塗鴉藝術家DEBE聯手推出的「奔兔」瓷罐一份，讓年節的歡樂氣氛洋溢整個機場！

好饗廚房特地準備了應景湯圓給餐廳的旅客們品嘗，讓用餐的旅客也能感受到元宵節的氣息。記者季相儒／攝影
好饗廚房特地準備了應景湯圓給餐廳的旅客們品嘗，讓用餐的旅客也能感受到元宵節的氣息。記者季相儒／攝影
今天適逢元宵節前夕，好饗廚房也應景的送上熱呼呼的湯圓給餐廳的旅客們品嘗，讓用餐的旅客也能感受到元宵節的氣息。記者季相儒／攝影
今天適逢元宵節前夕，好饗廚房也應景的送上熱呼呼的湯圓給餐廳的旅客們品嘗，讓用餐的旅客也能感受到元宵節的氣息。記者季相儒／攝影

元宵節 桃園機場

延伸閱讀

開運吉日來了！ 2023「元宵節」求財、求子、求桃花時機及15大禁忌曝光

元宵節來了！新東陽、點水樓「炸元宵」應景開賣

台南民代揪社團企業元宵節前夕贈弱勢米、麵、湯圓

元宵節重量級活動！台南鹽水蜂炮名列「全球10大最佳慶典」

相關新聞

超幸運！繳電費274元中千萬獎金 雲林人趕快對發票

財政部昨天剛公布統一發票11、12月千萬大獎名單15筆，其中一筆獎落雲林縣，得主僅花274元繳電費就中大獎，台電雲林區營...

美國人工淚液造成1人死亡 衛福部食藥署回應了

美國衛生官員2月2日對眼藥水公司「EzriCare」的非處方產品發出警告，稱其中發現有「細菌群聚感染案例」、目前正在回收...

美國人工淚液遭汙染致1人死亡 醫曝5大使用注意事項

《美聯社》報導，美國疾病管制與預防中心（CDC）發出健康警報，眼藥水公司「EzriCare」旗下一款人工淚液遭綠膿桿菌汙...

學術演講請AV女優分享經驗 醫：「出席率應該會爆炸」

嚴肅的醫學學術演講會，大膽邀請手天使協會義工及台灣現役AV女優分享經驗，讓人眼睛為之一亮。

安坑輕軌2月10日通車 試營運期1個月享免費搭乘

安坑輕軌將於2月10日正式通車，新北捷運公司表示，將於當日下午1點正式發出首班車，前120位民眾可獲得當日紀念一日票及市...

圖輯／元宵燈會別錯過 北中南主燈一次看

元宵節即將到來，全台從南到北各地璀璨的花燈不能錯過。台灣燈會睽違23年後，今年重返台北，也是疫情解封後首場國際大型活動。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。