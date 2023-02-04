影／元宵節前夕 免稅店業者邀桃機旅客樂猜燈謎
隨著邊境解封後又適逢農曆春節期間，桃機迎來疫後旅遊人潮，身為國門第一線，免稅業者昇恆昌除了把握年節商機，更藉此推廣中華傳統文化，推出鬧元宵活動，活絡機場氣氛，讓旅客感受農曆年節熱鬧氛圍。無論是商場及餐飲從去年聖誕節為國門解封暖身，到兔年春節推出一系列豐富的活動，還特別與多位知名藝術家合作聯名推出系列商品，給國內外旅客帶來豐富多元的購物選擇與機場體驗。
今天適逢元宵節前夕，昇恆昌免稅商店特別在桃園機場第二航廈C6登機門舉辦「Happy元宵燈謎趣」活動，現場邀請各國旅客一同歡樂猜燈謎，只要猜中即可獲得限量兔年燈籠，因此許多國外旅客及大小朋友都停下腳步參與猜燈謎活動，昇恆昌也特別安排旗袍甜心與各國旅客們合照，讓過往旅客感到無比驚豔，反應熱烈。另外好饗廚房也應景的送上熱呼呼的湯圓給餐廳的旅客們品嘗，讓用餐的旅客也能感受到元宵節的氣息。
昇恆昌從年假前一周暖身推出機場紅包刮刮樂、紅包袋絹印DIY活動，過年期間安排財神爺巡場發送一元賀卡，元宵節前為了搶攻最後一波旅客，特別推出猜燈謎及送湯圓活動，更加碼2月3日至2月6日當天於昇恆昌免稅商店消費滿5萬元，即贈送昇恆昌與台灣塗鴉藝術家DEBE聯手推出的「奔兔」瓷罐一份，讓年節的歡樂氣氛洋溢整個機場！
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