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未來一周無強冷空氣 吳德榮：周末中部以北有雨
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，未來一周無強冷空氣，鋒面常在台灣北部海面至華南一帶活動，其前緣雲系時而南移通過，為台灣天氣帶來變化；此種型態，模式模擬的不確定性比較大，也會不斷調整，應隨時注意最新的資料。
他說，今天東北風略減弱，氣溫略回升，降雨範圍縮小；東半部偶有局部短暫雨的機率，西半部晴朗穩定。北台灣稍涼，中南部舒適微熱、晚偏涼，日夜溫差大，北部14至21度，中部13至27度，南部14至30度，東部15至27度。
吳德榮表示，周六至5日元宵鋒面前雲系移入，中部以北及東半部轉有局部短暫雨的機率，戶外活動、要攜帶雨具。
他說，下周一、周二仍有雲系影響，北部及東半部有局部短暫雨的機率。下周三、周四雲系減弱、北移，天氣好轉，氣溫升。由於鋒前雲系的模擬，不確定性很大，應持續觀察最新資料。
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