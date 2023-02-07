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元宵節賞燈必看！網路熱議前六大熱門燈會排行出爐

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
元宵節賞燈必看！網路熱議前六大熱門燈會排行出爐。 圖片來源/Unsplash
元宵節賞燈必看！網路熱議前六大熱門燈會排行出爐。 圖片來源/Unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三月內「燈會」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的前6縣市燈會排行。

春節過後，接著來到的便是元宵節，除了即將舉辦在台北的台灣燈會，各地的元宵燈會活動也正馬不停蹄準備，而各縣市的燈會皆具不同特色，究竟該前往哪個縣市賞燈呢？


「台北燈會」兔子燈飾創新又可愛 「南投燈會」卡娜赫拉粉絲看過來

TOP6縣市燈會 網路聲量排行榜。 Social Lab社群實驗室/製圖
TOP6縣市燈會 網路聲量排行榜。 Social Lab社群實驗室/製圖

今年「高雄」燈會離開愛河，首度辦在左營的蓮池潭，因而獲得諸多關注與討論，成為聲量排名第一，其中不少高雄北部的民眾說道「北高雄終於也有大型燈會」，也有網友留言「環潭很多廟宇，舉辦在這區，掛燈籠、擺攤位，很有元宵氛圍！」，表示很期待結合在地特色的燈會。

而睽違23年後，台灣燈會重新回到「台北」舉辦，此次燈會共有4大展區，以捷運串聯分布在共橫跨12個行政區，民眾搭乘捷運就能賞燈，不少網友表示「等不及要去賞燈了！」、「覺得對學生來說很方便」，而官方曝光大型燈飾示意圖後，又以捷運國父紀念館站出口的「光兔」最受關注，民眾紛紛說道「白胖胖的好可愛」、「那個兔子有點萌誒」，周邊三耳光源兔娃娃的推出，更是吸引網友評論「滿有特色，很像寶可夢會出現的」、「一堆小孩要搶翻了」，認為此次台北燈會整體設計十分創新。

另外，「南投」縣政府與人氣插畫角色卡娜赫拉合作舉辦燈會展覽，除了主題燈飾展區，還有400台無人機燈光秀，在天空中展現粉紅兔兔與P助的可愛畫面，消息一出立刻吸引粉絲報到，留言「好夢幻又好萌」、「該衝一波了」、「最期待無人機燈光秀」，表示就算距離遙遠，還是願意特別到南投朝聖。而「屏東」燈會的勝利星村展區也是許多民眾熱議的焦點，展區中有許多隻露出尾巴的動物穿梭其間，可愛的造型讓民眾直呼「超級可愛的，屁屁也太療癒了吧」、「新的網美景點出現了」。

休假日還沒安排好行程嗎？不如前往以上網友推薦的縣市燈會，與家人團聚在一起賞燈，體驗熱鬧的元宵燈節活動吧！

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「縣市燈會」相關討論則數。
觀測期間：2022/10/10~2023/01/30，共三個月
觀測來源：討論區、社群網站、地點評論、新聞、部落格（排除抽獎文）
快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

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