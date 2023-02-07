春節不只圍爐、領紅包！網友激推過年必做還有這些事

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「新春必做」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的新春必做事項有哪些。

喜氣洋洋的農曆新年及將到來，隨今年疫情趨緩、逐漸解封，民眾終於能開心與親友團圓過好年。而春節期間究竟有哪些事情不容錯過呢？想與親友體驗濃濃的年味，留下快樂難忘的回憶嗎？快來看看網友們推薦的5大新年必做事項吧！

過年「紅包」還能線上領？ 解封後最期待全家團圓吃「年夜飯」 網友熱議新春必做TOP5 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近一年內網友針對「新春必做」相關話題的討論，可以發現「紅包」話題依舊最受網友們熱烈討論。有網友提到自己在學生時期「每年過年最期待的就是領紅包，阿公阿嬤給的紅包最大方」，引來不少網友共鳴，但也有網友在留言說到親戚給的紅包總會被爸媽拿走說要繳學費，直呼羨慕擁有自己壓歲錢的人。此外，隨著科技發展，現今給紅包的方式不再侷限於實體，有網友提到家中逐漸改成透過線上平台來轉贈紅包或是禮券，既環保又便利，還能配合線上購物商城的新春優惠，不用再特地到銀行排隊換新鈔，讓大批網友直呼今年要回家試試！

此外，也有民眾分享自家過年期間「全家大掃除」的經驗，表示「除了除舊佈新外，還能找到遺失已久的東西或是挖出塵封的寶藏」，網友們紛紛表示認同，「上次大掃除把床架搬起來才找到弄丟的婚戒」、「跟家人一起打掃找到小時候的相簿，全家一起看有夠溫馨的！」，認為藉由全家總動員一起大掃除的方式，不僅能順便將不必要的雜物斷捨離，還能藉此凝聚一家人的向心力。

另一方面，有網友提到春節能與親友們團聚、吃年夜飯也十分令人期待。網上便有人發文請益「大家都怎麼準備年夜飯，到底是要在家煮還是去餐廳吃？」，引發兩派網友熱議。在家煮派說到「在家煮才有過節氣氛，大家一起分工、準備食材、料理，家裡才熱鬧」；而餐廳派則表示「如果是大家族的話，要自己準備年夜飯太辛苦，直接去餐廳吃方便又澎湃，開心過年最重要」，各有各的支持者。

看完網友們分享的新春必做清單，你是否也都體驗過呢？還沒想好今年新春假期該如何安排的話，不妨參考以上網友意見，珍惜與親友團聚的時光，並讓每一天的假期都精彩！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「新春必做排行」相關討論則數。觀測期間：2022/01/01~2023/01/08，共一年觀測來源：討論區、社群網站、地點評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

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