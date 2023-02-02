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注意！台74北屯崇德封路肩、匝道一年 改道路線看這邊
台74線是台中市重要快速道路，因台74與國道一號連接工程，將從上月31日至明年的1月31日展開施工，工程分為2個階段，第一階段會封閉北屯崇德的4個匝道，封閉4天，每天從晚間9時30分至隔天清晨5時30分，第二階段則會封閉3個匝道，封閉一年，全日封閉，提醒用路人提早改道。
第五警分局表示，台74線北屯崇德段，從上月31日至明年1月31日進行銜接國道一號的施工作業，有2階段的交通管制，第一階段是從今年1月31日至2月3日，每晚9時30分至隔天清晨5時30分，這四天是暫時封閉台74線西向線全線（崇德-北屯二）、崇德西向入口匝道、潭子西向線入口匝道。封閉期間將進行活動式護欄吊放、鋼板圍籬設置及標線繪製作業，此階段封閉4匝道。
另外第二階段施工，則是從今年1月31日晚上9時30分至2024年1月31日，全日24小時，封閉台74線高架橋西行16K+550~14K+230外側車道及外路肩、北屯二西向出口匝道及崇德西向入口匝道，此階段封閉3匝道。
第五警分局表示，有關全年施工封閉部分，建議用路人若欲行駛台74線車輛，可提前改走潭子及崇德交流道，並改走平面道路環中路。若欲行駛國道1號的車輛，可提前在潭子系統交流道改走國道4號。
第五警分局長陳松寅提醒，用路人配合相關交維措施及遵行方向並提早改道，用路人行經工區附近，請減速慢行，切勿爭道行駛，注意行車安全。
第五分局表示，道路封閉期間，將請施工單位加派義交疏導，持續注意周邊路況，適時增派警力維護交通秩序及行車安全。
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