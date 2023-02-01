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寒流助櫻花花芽分化 武陵農場估10至15日最佳賞花期

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
前陣子低溫寒流有利櫻花花芽分化，目前觀察武陵農場櫻花的花苞、花芽大小穩定，預估2月10至15日是最佳賞花期。圖／武陵農場提供
前陣子低溫寒流有利櫻花花芽分化，目前觀察武陵農場櫻花的花苞、花芽大小穩定，預估2月10至15日是最佳賞花期。圖／武陵農場提供

前陣子寒流低溫全台成凍番薯，低溫下探有助櫻花花芽分化，武陵農場櫻花季7日登場，農場表示，目前櫻花花苞、花芽大小穩定，預計10至15日是最佳賞花期，但有待持續觀察溫度與雨勢影響。

武陵農場副場長胡發韜表示，因為前陣子低溫寒流有利櫻花花芽分化，目前觀察花苞、花芽的大小穩定，預估2月10至15日是最佳賞花期，但花況綻放幾成，還是要視氣溫和雨勢狀況進一步觀察。

武陵農場針對場內櫻花開放時程評估，訂定武陵農場櫻花季疏運時程自2月7日正式登場，並持續至2月28日，共計22天。

為讓上山賞櫻花民眾能有安全的行車環境，台中市警察局和平分局比照往年規劃「場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁」等四大交通疏運措施。

櫻花季期間，武陵農場實施總量管制，每天進場人數6000人，包括：住宿遊客1800人、一日遊遊客4200人，住宿遊客憑武陵農場製發的車輛通行證進場，團體遊客透過預約平台取得通行證進場，搭乘公共運輸散客則於客運所提供的售票管道購買車票進場。

警方呼籲，台7線95k牛鬥橋至台7甲線74k梨山沿線路段設置標示牌，宣導無通行證者請勿進入武陵路，另將在台7甲線與武陵路入口處設置檢驗點，由武陵農場派員實施管制。

台7甲線45k至55k（思源埡口至武陵路口）沿線繪設紅線及設置禁止臨時停車標誌路段，於櫻花季期間禁止臨時停車，和平警分局將增派警力加強交通疏導及取締違規，請民眾勿違規停車。

和平警分局提醒，櫻花季期間前往武陵農場旅遊，請注意相關疏運措施，並多搭乘公共運具，如開車出遊，行前請檢查車況並加滿油，山區道路蜿蜒狹窄，請開啟大燈小心慢行，勿違規駛入來車道，確保行車安全。

台7甲線45k至55k（思源埡口至武陵路口）沿線繪設紅線及設置禁止臨時停車標誌路段，於櫻花季期間禁止臨時停車。圖／台中市警察局和平分局提供
台7甲線45k至55k（思源埡口至武陵路口）沿線繪設紅線及設置禁止臨時停車標誌路段，於櫻花季期間禁止臨時停車。圖／台中市警察局和平分局提供
台7甲線45k至55k（思源埡口至武陵路口）沿線繪設紅線及設置禁止臨時停車標誌路段，於櫻花季期間禁止臨時停車。圖／台中市警察局和平分局提供
台7甲線45k至55k（思源埡口至武陵路口）沿線繪設紅線及設置禁止臨時停車標誌路段，於櫻花季期間禁止臨時停車。圖／台中市警察局和平分局提供
前陣子低溫寒流有利櫻花花芽分化，目前觀察武陵農場櫻花的花苞、花芽大小穩定，預估2月10至15日是最佳賞花期。圖／武陵農場提供
前陣子低溫寒流有利櫻花花芽分化，目前觀察武陵農場櫻花的花苞、花芽大小穩定，預估2月10至15日是最佳賞花期。圖／武陵農場提供
前陣子低溫寒流有利櫻花花芽分化，目前觀察武陵農場櫻花的花苞、花芽大小穩定，預估2月10至15日是最佳賞花期。圖／武陵農場提供
前陣子低溫寒流有利櫻花花芽分化，目前觀察武陵農場櫻花的花苞、花芽大小穩定，預估2月10至15日是最佳賞花期。圖／武陵農場提供

武陵農場 櫻花季 低溫

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