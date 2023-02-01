把握今好天氣 北台明有雨 周六起2波鋒面中部以北有雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」最新專欄表示，今晨台灣上空晴朗；無降水回波；無降雨。冷空氣續減弱，「強輻射冷卻」加持，截至5時13分，本島縣市的平地最低氣溫前2依序為：苗栗(頭屋鄉)5.7度，新竹(峨眉鄉)5.9度。各地區平地最低氣溫：北部(桃園大溪區)7.2度，中部(雲林崙背鄉)7.5度，南部(高雄內門區)8.6度，東部(花蓮壽豐鄉)8.4度。

吳德榮表示，根據最新(31日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(1日)白天起乾冷空氣續減弱，各地晴朗穩定，在陽光下溫暖舒適，晚偏涼，日夜溫差很大；有心血管疾病及年長者仍應特別注意保暖。各地區平地氣溫：北部8至25度，中部8至26度，南部9至27度，東部9至25度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，未來一周無強冷空氣，但北台灣天氣變化頻仍。明(2)日東北風增強，大台北及東半部雲量漸增，轉有局部短暫雨，新竹以南晴朗穩定；北台稍轉涼，中南部白天舒適微熱、早晚微冷，日夜溫差大。周五(3日)東北風減弱，北台氣溫略回升，北海岸、大台北東側及東半部偶有局部短暫雨的機率，桃園以南晴朗穩定。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，周六(4日)鋒面雲系移入，北台稍轉涼，中部以北轉有局部短暫雨。下周(5)日白天起雲系減弱、北移，降雨減緩，氣溫略升。下周一(6日)鋒面雲系再度移入，中部以北轉有局部雨。下周二(7日)雲系減弱、遠離，天氣好轉，氣溫略升。明起為短波盛行的型態、天氣變化快速，模式持續微調，應隨時注意最新資料。