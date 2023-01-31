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義大世界住+玩套裝 限時27折、5千有找！寒假繼續玩

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
義大皇家酒店推出「向百業致敬」住房專案。圖／義大世界提供
義大皇家酒店推出「向百業致敬」住房專案。圖／義大世界提供

長達10天的春節假期結束，多數上班族已返回工作崗位，但仍有許多春節期間須工作執勤的人員，陸續補休放假。結合飯店住宿、遊樂園、購物廣場等一站式度假的義大皇家酒店，2月1日至3月31日為此特別推出「向百業致敬」住房專案，周日至周五平日住宿雅緻家庭房一晚，含兩位成人及兩位兒童的自助式早餐與義大遊樂世界門票，全包式套裝4,999元，周六入住每房加價1,000元(連續假日不適用)。

目前仍在放寒假，春節期間沒能帶著孩子出遊的父母，也能利用休假日輕鬆遊。這項專案可入住12坪、有兩張雙人床的雅緻家庭房，且含兩位成人及兩位12歲以下兒童的自助式早餐，再享星級飯店內包括戲水池、水療館、三溫暖、健身房等上千坪的休閒設施，另有全新的VR遊戲體驗，投幣參與侏儸紀遊戲還可抽飯店親子主題套房住宿券

此外，「向百業致敬」套裝內容還包括義大遊樂世界兩張成人與兩張學童票，原價一萬八千多元，專案特價27折、4,999元起。

相關資訊可洽：07-656-8158，或透過官網訂房。

義大皇家酒店內有豐富的休閒設施。圖／義大世界提供
義大皇家酒店內有豐富的休閒設施。圖／義大世界提供
配合此次專案推出的家庭房。圖／義大世界提供
配合此次專案推出的家庭房。圖／義大世界提供

住宿券 義大世界

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