義大世界住+玩套裝 限時27折、5千有找！寒假繼續玩
長達10天的春節假期結束，多數上班族已返回工作崗位，但仍有許多春節期間須工作執勤的人員，陸續補休放假。結合飯店住宿、遊樂園、購物廣場等一站式度假的義大皇家酒店，2月1日至3月31日為此特別推出「向百業致敬」住房專案，周日至周五平日住宿雅緻家庭房一晚，含兩位成人及兩位兒童的自助式早餐與義大遊樂世界門票，全包式套裝4,999元，周六入住每房加價1,000元(連續假日不適用)。
目前仍在放寒假，春節期間沒能帶著孩子出遊的父母，也能利用休假日輕鬆遊。這項專案可入住12坪、有兩張雙人床的雅緻家庭房，且含兩位成人及兩位12歲以下兒童的自助式早餐，再享星級飯店內包括戲水池、水療館、三溫暖、健身房等上千坪的休閒設施，另有全新的VR遊戲體驗，投幣參與侏儸紀遊戲還可抽飯店親子主題套房住宿券。
此外，「向百業致敬」套裝內容還包括義大遊樂世界兩張成人與兩張學童票，原價一萬八千多元，專案特價27折、4,999元起。
相關資訊可洽：07-656-8158，或透過官網訂房。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言