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阿伯退貨150元生魚片 嗆市場老闆：TORO可吃到翻過去

聯合新聞網／ 綜合報導
老闆表示，圖片這份就是阿伯退貨的那一份。 圖擷自臉書
老闆表示，圖片這份就是阿伯退貨的那一份。 圖擷自臉書

客人怕遇到黑心店家，同樣的做生意的人也很怕遇到奧客。有一名在市場賣生魚片的老闆上網抱怨，表示日前遭到一位客人嗆說生魚片賣太貴，他不服氣PO出照片要大家評評理，獲得網友同情。

有一名在市場賣生魚片的老闆在臉書社團「爆廢公社」上發文抱怨，表示大過年的這世上什麼人都有，過年期間至初六原PO排除萬難賣生魚片，都還是使用「現流」的，但那天來了一位阿伯，點一份綜合生魚片150元，卻嗆說生魚片150元很貴！退貨不想買了，還大聲嚷嚷說150元可以買TORO（TORO=黑鮪魚大腹）吃到翻過去了！原PO生氣表示，自摸良心生魚片品質絕對對得起賣的價格，實在有點不爽遭受如此批評。

文章一曝光立即引發熱議，不少人為老闆抱屈表示「150元的刁民」、「調肛來亂欸」、「奧客無極限，他的150是美金嗎」、「150是吃TORO黏在刀跟板上的肉渣嗎」、「假的toro我信啦」、「150可吃toro吃到吐，我沒在買菜的也覺得騙」、「都切好了才不買！品行不好」。

有很多網友安慰老闆說道「因為他只帶100元，就想要吃了，沒有多餘的摳摳」、「店在那？賣改天去交關」、「好便宜，有機會可以用新台幣讓老闆下架」、「150還嫌貴，吃米不知道米價，叫他也帶我去吃150黑鮪魚」、「有的客人很自以為是，這種客人跟他解釋再多也沒用，奧客」。

也有網友歪樓，開玩笑表示「150還可以買一斤黃金咧」、「10元壽司吃太多，三寶的癡貨」、「是TORO還是TOTORO」、「夾娃娃有機會可以在150元內獲得TOTORO」。

其中有一位懂海鮮價格的網友，中肯分析「在一個客觀的角度上，店家說到第一個重點『初六』這時間點是假期期間，而且各大魚市也是剛『開市』，再來店家強調『現流魚』而非冷凍魚，相對成本會比較高，再來鮭魚2片、旗魚4片、鮪魚3片，最右邊沒意外的話是海鱺2片，總共是11片，售價150元平均是一片13元左右，其實嚴格說起來是合理的。重點是在假期期間，再加上如果要細算勞基法的話，假期工資都要雙倍，客人確實真的有過份了一點」，老闆也回應「感謝海鮮公道伯精闢的分析」。

生魚片 奧客 黑鮪魚 TORO

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