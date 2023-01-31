絕美懸日明起3天在南投 追日取景把握這3時段

南投市民族路區域是國內少數「懸日」美景的拍攝點，今年最佳觀賞時段落在明天（1日）起至2月3日連續3天的傍晚，有興趣追日的民眾可把握觀賞、拍攝的機會，市公所也呼籲，觀賞點鄰近市區幹道，民眾前往取景務必注意自身安全。

中央氣象局「懸日預報」公告，國內有8處追日拍攝點，每處1年僅有2次的最佳觀賞時段，其中民族路懸日將於2月1日起連續3天報到，分別為明天下午5時18分至38分、後天下午5時15分至35分、3日下午5時13分至33分。

而今年下半年的民族路懸日美景，同樣有3天分別落在11月8日下午4時43分至5時3分、9日下午4時45分至5時5分、10日下午4時48分至5時8分，追日方向為南陽路以西，當夕陽居於街道中心位置的前後約10分鐘均適合觀賞。

由於，觀賞懸日機會難得，吸引不少民眾賞景拍攝，南投市公所近年也固定在下半年辦理「封街追日」活動，公所表示，上半年懸日常碰到過年期間，為免影響交通，且考量下半年較不受霾害影響，拍攝效果佳，封街追日活動規畫於下半年。

南投市公所呼籲，上半年的懸日未辦理封街，但觀賞點鄰近市區幹道，民眾賞景拍攝務必注意車流，確保自身安全，也勿影響交通秩序；氣象局也提醒，懸日雖為夕陽美景，但有時太陽光仍強，久視時應備深色太陽眼鏡護目，以免強光傷眼。