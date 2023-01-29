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絕美！ 奧萬大櫻綻引爆紅色浪漫 杉林溪鬱金香大爆發

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投仁愛奧萬大的山櫻花盛開引爆紅色浪漫，預計至2月中旬都是觀賞期。圖／奧萬大森林遊樂區提供
南投仁愛奧萬大的山櫻花盛開引爆紅色浪漫，預計至2月中旬都是觀賞期。圖／奧萬大森林遊樂區提供

春節連假期間寒流一波波，南投仁愛奧萬大的山櫻花低溫催化下盛放，園方觀察今年櫻綻狀況佳，已盛開引爆紅色浪漫，至2月中旬都是觀賞期，後續由霧社櫻接力綻放；竹山杉林溪進入鬱金香季，13萬株「鬱金香大爆發」持續至2月底。

奧萬大位居中高海拔山區，以春櫻、夏瀑、秋月、冬楓，四季特色別具，而其園區內櫻花品種有山櫻花、八重櫻和霧社櫻，花期視氣候狀況落在1月至3月中旬，而今年櫻況在農曆年前逐漸綻放，受春節連假低溫催化盛開，引爆紅色浪漫。

奧萬大森林遊樂區表示，春節連假期間寒流來襲，山區低溫加上有些水氣，催化櫻花綻放，園內大片桃紅、粉紅的山櫻花開始盛放，且經觀察今年山櫻花盛開程度優於往年平均值，預估至2月中旬都是觀賞期，後續由白色霧社櫻接力綻放。

同樣位在南投，中高海拔山區的竹山杉林溪森林遊樂區，近期除了櫻綻，更進入「鬱金香季」，園方指出，園內沿溪遍植粉紅櫻、山櫻花、霧社櫻，預計盛放到3月中旬，從荷蘭引進的13萬株、20多種花色的鬱金香，更是「鬱金香大爆發」。

杉林溪森林遊樂區表示，今年的鬱金香除了維持往年色彩多樣，更引進紅色花朵鑲白邊「瑪克林」、紅花鑲黃邊「道瓊斯」等雙色及重瓣的罕見品種鬱金香，並透過科學溫控方法調節花期，讓鬱金香同時盛開，預計將能持續盛開到2月底。

南投竹山杉林溪進入鬱金香季，13萬株「鬱金香大爆發」持續至2月底。圖／杉林溪森林遊樂區提供
南投竹山杉林溪進入鬱金香季，13萬株「鬱金香大爆發」持續至2月底。圖／杉林溪森林遊樂區提供
南投竹山杉林溪進入鬱金香季，13萬株「鬱金香大爆發」持續至2月底。圖／杉林溪森林遊樂區提供
南投竹山杉林溪進入鬱金香季，13萬株「鬱金香大爆發」持續至2月底。圖／杉林溪森林遊樂區提供
南投仁愛奧萬大的山櫻花盛開引爆紅色浪漫，預計至2月中旬都是觀賞期。圖／奧萬大森林遊樂區提供
南投仁愛奧萬大的山櫻花盛開引爆紅色浪漫，預計至2月中旬都是觀賞期。圖／奧萬大森林遊樂區提供
南投竹山杉林溪進入鬱金香季，13萬株「鬱金香大爆發」持續至2月底。圖／杉林溪森林遊樂區提供
南投竹山杉林溪進入鬱金香季，13萬株「鬱金香大爆發」持續至2月底。圖／杉林溪森林遊樂區提供
南投仁愛奧萬大的山櫻花盛開引爆紅色浪漫，預計至2月中旬都是觀賞期。圖／奧萬大森林遊樂區提供
南投仁愛奧萬大的山櫻花盛開引爆紅色浪漫，預計至2月中旬都是觀賞期。圖／奧萬大森林遊樂區提供
南投仁愛奧萬大的山櫻花盛開引爆紅色浪漫，預計至2月中旬都是觀賞期。圖／奧萬大森林遊樂區提供
南投仁愛奧萬大的山櫻花盛開引爆紅色浪漫，預計至2月中旬都是觀賞期。圖／奧萬大森林遊樂區提供
南投仁愛奧萬大的山櫻花盛開引爆紅色浪漫，預計至2月中旬都是觀賞期。圖／奧萬大森林遊樂區提供
南投仁愛奧萬大的山櫻花盛開引爆紅色浪漫，預計至2月中旬都是觀賞期。圖／奧萬大森林遊樂區提供
南投仁愛奧萬大的山櫻花盛開引爆紅色浪漫，預計至2月中旬都是觀賞期。圖／奧萬大森林遊樂區提供
南投仁愛奧萬大的山櫻花盛開引爆紅色浪漫，預計至2月中旬都是觀賞期。圖／奧萬大森林遊樂區提供
南投竹山杉林溪進入鬱金香季，13萬株「鬱金香大爆發」持續至2月底。圖／杉林溪森林遊樂區提供
南投竹山杉林溪進入鬱金香季，13萬株「鬱金香大爆發」持續至2月底。圖／杉林溪森林遊樂區提供

鬱金香 櫻花 低溫

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