快訊

影／最後身影曝光！左營女凶嫌殺死室友畏罪墜樓前和管理員話別

影／開水龍頭噴出冰塊！台中勝光派出所0度奇景 警笑稱：水管製冰機

自嘲「路可能是錯的」 王力宏消失1年嘆「不容易」

踏青享森林浴 合影花蓮龍吟吊橋可領限量泡湯券

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮富源國家森林遊樂區新龍吟吊橋，全長156公尺，是輕量化垂懸式吊橋，站在橋上可俯瞰富源溪谷。圖／花蓮林管處提供 雪羊攝影
花蓮富源國家森林遊樂區新龍吟吊橋，全長156公尺，是輕量化垂懸式吊橋，站在橋上可俯瞰富源溪谷。圖／花蓮林管處提供 雪羊攝影

花蓮富源國家森林遊樂區龍吟吊橋，先前因天災崩塌毀損，歷經3年封閉維修重建，去年9月重新開放，吸引許多遊客前往享受森林浴。花蓮林區管理處鼓勵民眾踏青、年後甩油，明天至2月28日，只要與龍吟吊橋合照並完成指定任務，即可獲得每天限量5張「入園泡湯券」。

花蓮縣瑞穗鄉富源國家森林遊樂區內有富源溪谷，擁有樟樹造林地與低海拔次生林，每年3月至8月期間，有大量蝴蝶紛飛，因而有「蝴蝶谷」的美名。園區主步道從停車場通往富源吊橋，連接兩條環山、兩條環溪步道，總長約7公里，大多為平緩好走的森林路段，適合全家大小。

位於環溪步道2與環山步道2交會點的龍吟吊橋，俯瞰落差約30公里，瀑布溪谷景觀壯觀，卻在2017年地震崩塌封閉，林管處歷經3年重建，去年正式完工開放，是富源國家森林遊樂區的全新地標。

新龍吟吊橋一別過去傳統吊橋身姿，改為輕量化垂懸式吊橋，減少設施量體降低對環境的衝擊，行走在全長156公尺、寬1.2公尺的橋面上，可飽覽富源溪全貌，還可鳥瞰腳下隆隆作響的龍吟瀑布、遠眺縱谷對面的海岸山脈，美不勝收。吊橋前端連結取現地九芎木為踏面，林管處也保留已損壞的舊龍吟吊橋，供環境教育使用，讓遊客了解園區歷經自然災害過程。

園區內還有碳酸鹽泉質溫泉滋潤養身，只要穿泳衣帽並自備毛巾拖鞋，就能以平價享受在森林中泡湯的放鬆時光。

林管處鼓勵遊客到森林園區踏青，推出打卡優惠活動，民眾1月30日至2月28日期間，將與龍吟吊橋合影的照片，上傳至花蓮蝴蝶谷溫泉渡假村臉書粉專打卡或按讚，即可到遊客服務中心（蝴蝶谷會館大廳櫃台）兌換每天限量5張的「富源入園泡湯券」，使用期限至6月30日止。

花蓮富源國家森林遊樂區龍吟吊橋因天災崩塌毀損，歷經3年重建，去年9月重新開放，吸引遊客觀光。圖／花蓮林管處提供 雪羊攝影
花蓮富源國家森林遊樂區龍吟吊橋因天災崩塌毀損，歷經3年重建，去年9月重新開放，吸引遊客觀光。圖／花蓮林管處提供 雪羊攝影
花蓮富源國家森林遊樂區新龍吟吊橋可鳥瞰龍吟瀑布，十分壯觀。圖／花蓮林管處提供 雪羊攝影
花蓮富源國家森林遊樂區新龍吟吊橋可鳥瞰龍吟瀑布，十分壯觀。圖／花蓮林管處提供 雪羊攝影
本月30日起至2月28日止，與龍吟吊橋合照並完成指定任務，即可獲得每日限量5張「入園泡湯券」。圖／花蓮林管處提供 雪羊攝影
本月30日起至2月28日止，與龍吟吊橋合照並完成指定任務，即可獲得每日限量5張「入園泡湯券」。圖／花蓮林管處提供 雪羊攝影

吊橋 蝴蝶 花蓮

延伸閱讀

花蓮富源森林遊樂區踏青 龍吟吊橋同框送泡湯券

康濟吊橋整修亮化水岸光影 春遊南庄愈夜愈美麗

苗栗南庄康濟吊橋美化、夜間照明完工 增添光影浪漫氛圍

大溪最長中庄吊橋春節前啟用 新景點春節旅遊好去處

相關新聞

大樂透衝3.3億元！5生肖最旺 專家再曝招財撇步

大樂透頭獎連槓5期，今天獎金上看3.3億元，民俗專家廖大乙表示，肖虎、猴、豬、蛇、馬者，兔年運勢可望一飛沖天，穿粉紅、紫...

發票中獎卻領不出來 她一查「真相」後悔炸：只有我不曉得？

111年11-12月期統一發票25日開獎，有網友發現發票載具幸運對中了六獎，到了超商後卻一直無法順利領出發票，讓她百思不得其解，上網一查了才得知真相，也提醒大家以後發票要注意若遇到像她一樣的情況可能無法領獎...

不斷更新／春節收假日國道順暢 午後注意5地雷路段

今天為大年初八，也是春節連假收假日，高速公路局說，截至上午11時，國道全線交通量為23.3百萬車公里，仍在預期流量範圍內，預估今天交通量為95百萬車公里。上午全國道均行車順暢。

影／開水龍頭噴出冰塊！台中勝光派出所0度奇景 警笑稱：水管製冰機

昨晨寒流持續發威，台中市與宜蘭縣交界處台七甲線降下瑞雪，吸引遊客上山賞雪。台中市勝光派出所出現零度、甚至零下低溫，警員將...

你有收假症候群嗎？連假收心4口訣教紓壓重回規律生活

連續10天的春節假期即將進入尾聲，很多民眾面對明天開工日，不免有些提不起勁，更甚者會感到精神緊繃與壓力。高雄市政府衛生局...

台北市推行政主題燈 來看炫光科技AI兔

「2023台灣燈會在台北」十二行政燈區各有主題，內湖區將在2月4日於大港墘公園點燈，燈區融合內湖在地的科技產業與風景，大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。