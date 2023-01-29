踏青享森林浴 合影花蓮龍吟吊橋可領限量泡湯券
花蓮富源國家森林遊樂區龍吟吊橋，先前因天災崩塌毀損，歷經3年封閉維修重建，去年9月重新開放，吸引許多遊客前往享受森林浴。花蓮林區管理處鼓勵民眾踏青、年後甩油，明天至2月28日，只要與龍吟吊橋合照並完成指定任務，即可獲得每天限量5張「入園泡湯券」。
花蓮縣瑞穗鄉富源國家森林遊樂區內有富源溪谷，擁有樟樹造林地與低海拔次生林，每年3月至8月期間，有大量蝴蝶紛飛，因而有「蝴蝶谷」的美名。園區主步道從停車場通往富源吊橋，連接兩條環山、兩條環溪步道，總長約7公里，大多為平緩好走的森林路段，適合全家大小。
位於環溪步道2與環山步道2交會點的龍吟吊橋，俯瞰落差約30公里，瀑布溪谷景觀壯觀，卻在2017年地震崩塌封閉，林管處歷經3年重建，去年正式完工開放，是富源國家森林遊樂區的全新地標。
新龍吟吊橋一別過去傳統吊橋身姿，改為輕量化垂懸式吊橋，減少設施量體降低對環境的衝擊，行走在全長156公尺、寬1.2公尺的橋面上，可飽覽富源溪全貌，還可鳥瞰腳下隆隆作響的龍吟瀑布、遠眺縱谷對面的海岸山脈，美不勝收。吊橋前端連結取現地九芎木為踏面，林管處也保留已損壞的舊龍吟吊橋，供環境教育使用，讓遊客了解園區歷經自然災害過程。
園區內還有碳酸鹽泉質溫泉滋潤養身，只要穿泳衣帽並自備毛巾拖鞋，就能以平價享受在森林中泡湯的放鬆時光。
林管處鼓勵遊客到森林園區踏青，推出打卡優惠活動，民眾1月30日至2月28日期間，將與龍吟吊橋合影的照片，上傳至花蓮蝴蝶谷溫泉渡假村臉書粉專打卡或按讚，即可到遊客服務中心（蝴蝶谷會館大廳櫃台）兌換每天限量5張的「富源入園泡湯券」，使用期限至6月30日止。
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