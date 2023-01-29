春節連假收假日 公路總局預估2省道易壅塞
今天大年初八，也是春節連假收假日，截至上午9時止，省道路況大致良好，公路總局表示，假期即將結束，預估今中午前後至下午時段，除返回工作地外，也伴隨最後出遊車潮，易壅塞路段除省道主要幹線外，銜接國道部分預估也有車多壅塞情況，民眾出門前先查詢交通狀況後選擇離峰時段或替代道路再出發。
公路總局指出，昨天下午時段部分觀光地區及快速公路路段車流量較高，包含北部台9甲線新店路段、中部台61線伸港路段、台74線霧峰路段、南部台1線楓港路段、台86線仁德路段、台9線南迴公路（初鹿、草埔）、台3線梅山路段、東部台9線蘇花公路（東澳、南澳、和平、崇德）等，民眾今行駛上述路段時需特別留意。
今天春節連假第10天，截至上午9時止，省道路況大致良好，因假期即將結束，預估在中午前後至下午時段，除返回工作地外，也伴隨把握最後時機出遊車潮。
公路總局表示，易壅塞路段除省道主要幹線如台9線蘇花公路、南迴公路外，銜接國道部分包含台9線接國5頭城交流道、台86線接國3關廟、台18線接國3中埔等，預估也有車多壅塞情況，呼籲民眾出門前先查詢交通狀況後選擇離峰時段或替代道路再出發。
考量今天為春節連假收假日，公路總局也協調客運業者視人潮機動性增班，公路總局指出，昨西部國道客運共計行駛5488班次、運輸89530人，疏運人數較去年同期增加22.3％；東部國道客運路線共計行駛1390班次、運輸2萬219人，運輸人數較去年同期增加15.3％。
公路總局表示，省道相關路況資訊，民眾可至「智慧化省道即時資訊服務網」（ https://168.thb.gov.tw ）、「幸福公路App」及公路總局「春節疏運專區」查詢，並請於路程中隨時注意省道沿線資訊可變標誌（CMS）及幸福公路App所提供的即時路況資訊，及早因應調整行程避免壅塞。
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