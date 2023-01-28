桃機今8.4萬旅客出入境達高峰 春節預估累計達88萬人次

春節連假即將結束，交通部長王國材今天前往桃園國際機場及民航局飛航服務總台桃園機場塔台視察，關心旅客出入境與聯外交通服務情形。桃園機場公司表示，今天桃園機場預估客運量約8萬4799人次、航機起降411架次，為春節疏運期間（1月19日至1月30日）最高峰，預估整體春節疏運期間客運量將達88萬296人次，航機起降4768架次。

王國材今在桃園機場公司董事長林國顯、民航局飛航服務總台總台長黃麗君等人陪同下，先後視察桃園機場塔台及營運控制中心等處。

王國材表示，今年是國門解封後第一個春節假期，航班及旅客都大幅增加，考驗過去桃園機場CIQS（海關、證照查驗、人員檢疫及動植物檢疫、安檢及航空保安）、航空、地勤、商業服務、交通運輸等應變能量。另也針對未來機場發展走向、園區用地規畫等議題進行討論與交流。

桃園機場公司統計，今年春節疏運起始日至26日大年初五平均每日客運量為7萬1010人次，較去年同期增加近27倍，預估整體春節疏運期間客運量將達88萬296人次，航機起降4768架次。為加速出入境通關與疏運效率，呼籲旅客善用智慧化服務、多加搭乘大眾運輸工具以及遵守相關出入境規定。 交通部長王國材（右二）在機場公司董事長林國顯（右三）、飛航服務總台總台長黃麗君（右一）等人陪同下，視察桃園機場塔台，了解桃園機場春節疏運期間航機運作情形。圖／桃園機場公司提供

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