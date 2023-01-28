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初七準備收假！國5上午湧車潮 國道下午注意5大地雷路段
春節連假近尾聲，今天為大年初七，國道預估將出現收假車潮，高速公路局表示，今天上午國道壅塞路段主要為國5北向宜蘭至頭城；預判下午重點壅塞路段將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林等路段。
高公局表示，截至上午11點，國道全線交通量為29.2百萬車公里，預估今天交通量為100百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。上午國道壅塞路段主要為國5北向宜蘭至頭城，其餘路段大致均能維持行車順暢。
高公局指出，今天上午7點13分於國1南向156.6公里處發生1輛大貨車及1輛小客車追撞事故，占用外側車道；8點54分於國1北向2.5公里處發生1輛小客車自撞事故，占用內側車道；10點23分於國8東向12.8公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外側車道，均於20分鐘內儘速排除，仍對車流稍有影響。
高公局預判，今天下午重點壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林等路段，呼籲出外旅遊民眾，南北長途走國3及台61、短途不要上國道，達到車流分散。
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