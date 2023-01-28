春節最後2天國1、國3無高承載 北返車潮建議改走台61

春節連假即將進入尾聲，台南地區自初六開始已出現北返車潮，預計在28日（初七）至29日（初八）達到尖峰，台南市交通局表示，國道1號、國道３號在28、29日並沒有實施高承載及台南地區交流封閉等措施，建議新竹以南地區可改走台61，避免國道壅塞延緩返家時間。

交通局長王銘德表示，交通局在連假期間持續於大台南智慧交通中心全程監看重要路段交通狀況，並與警察局、交通大隊保持密切聯繫，因應各道路車流狀況即時調整號誌控制策略，協助所有返鄉遊子及到訪台南的旅客能夠在台南行春、處處好行，因此，連假期間各地雖然車多但仍保持順暢。

王銘德指出，28、29日國道1號、國道３號沒有實施高承載及台南地區交流封閉等措施，為避免國道壅塞，呼籲收假返回工作崗位的民眾可事先在台南市即時交通資訊網查詢最新的交通訊息及疏導措施，並建議新竹以南地區改走台61，並配合警方疏導，避開可能擁擠時段及路段，節省旅行時間。

台南市長黃偉哲感謝所有返鄉遊子及到訪台南的旅客配合相關防疫作為，也籲請返回工作崗位的鄉親注意行車安全與交通資訊，帶著平安與愉快的心情面對新的一年。 中正北路與永安路口車流情況。圖／台南市交通局提供 大灣交流道車流情況。圖／台南市交通局提供 中華東路與小東路口車流情況。圖／台南市交通局提供

商品推薦