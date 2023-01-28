春節最後2天國1、國3無高承載 北返車潮建議改走台61
春節連假即將進入尾聲，台南地區自初六開始已出現北返車潮，預計在28日（初七）至29日（初八）達到尖峰，台南市交通局表示，國道1號、國道３號在28、29日並沒有實施高承載及台南地區交流封閉等措施，建議新竹以南地區可改走台61，避免國道壅塞延緩返家時間。
交通局長王銘德表示，交通局在連假期間持續於大台南智慧交通中心全程監看重要路段交通狀況，並與警察局、交通大隊保持密切聯繫，因應各道路車流狀況即時調整號誌控制策略，協助所有返鄉遊子及到訪台南的旅客能夠在台南行春、處處好行，因此，連假期間各地雖然車多但仍保持順暢。
王銘德指出，28、29日國道1號、國道３號沒有實施高承載及台南地區交流封閉等措施，為避免國道壅塞，呼籲收假返回工作崗位的民眾可事先在台南市即時交通資訊網查詢最新的交通訊息及疏導措施，並建議新竹以南地區改走台61，並配合警方疏導，避開可能擁擠時段及路段，節省旅行時間。
台南市長黃偉哲感謝所有返鄉遊子及到訪台南的旅客配合相關防疫作為，也籲請返回工作崗位的鄉親注意行車安全與交通資訊，帶著平安與愉快的心情面對新的一年。
🔯迎兔年春節懶人包一次看
✨ 2023年「5生肖」太歲當頭狀況多！有哪些要注意、化解法一次看
✨ 5生肖犯太歲轉運靠這次 怎麼安太歲、點光明燈？5大禁忌別犯、兩對象不能點
✨ 越冷越好運！ 6生肖過年期間運勢最強「財富、桃花擋不住」
✨ 2023年新春刮刮樂13款一次看 這款每刮必中獎金
✨ 別再講兔年行大運！2023兔年吉祥話盤點 讓你歡喜「把錢兔出來」
✨ 2023過年紅包怎麼包？金額行情一次看 11禁忌犯了小心觸衰
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言