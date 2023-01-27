墾丁各飯店春節推博奕遊戲 有人為萬元住宿券大獎撩下去

今天年初七，屏東墾丁各度假飯店在年味十足的布置和豐盛年菜迎接遊客外，也推出趣味博弈遊戲讓房客在春節「試手氣」，賭法琳瑯滿目，中式和西式應有盡有，還有度假村營造國際賭場設施氛圍，讓遊客在過年期間一解賭癮，贏得的籌碼可兌換獎品，有人幸運贏到價值萬元的住宿券，也有人為此撩下去，但手氣背到輸了上萬元。

墾丁1家五星飯店主管說，華人社會過年期間有賭博「試手氣」的傳統習俗文化，橋牌室、麻將室過去每逢過年就客滿，遊客建議飯店「作莊」讓房客解賭癮；為避免不必要的困擾，請法務人員研究遊戲規則後定名趣味博奕遊戲，強調是過年限定的娛樂性遊戲，贏得的籌碼只能兌換獎品，不能換現金，飯店也祭出餐券、住宿券等大獎給好運者 。

墾丁各度假飯店春節推出的趣味博奕遊戲大同小異，從夜市的中式彈珠遊戲、圈套玩物和飛鏢射氣球，到西式的百家樂、骰子點數、21點，可謂應有盡有；入住時飯店發給每名房客供賭玩的數百元籌碼，房客如果玩得不過癮，可以用現金加購， 還有飯店在大廳營造國際賭場設施氛圍，有歌舞助興，並頒出每天贏得住宿券大獎的「賭王」。

遊戲規則明定贏得的籌碼不能兌換現金，只能換獎品或抵用館內活動消費，供兌換獎品有價值萬元的住宿券頗為誘人，有人僅花了數百元幸運贏到，也有人不斷加買籌碼再賭下去，但手氣不好，最後輸了萬元後放棄，有遊客質疑輸掉的賭金都被館方贏走，無異賭場。警方說，飯店過年期間推出供房客娛樂的趣味性遊戲，不能兌換現金，也沒有「抽頭」，無觸法之虞。 屏東墾丁各度假飯店在年味十足的布置和豐盛年菜迎接遊客外，也推出趣味博弈遊戲讓房客過年「試手氣」，賭法琳瑯滿目，中式和西式應有盡有。圖／民眾提供 屏東墾丁各度假飯店在年味十足的布置和豐盛年菜迎接遊客外，也推出趣味博弈遊戲讓房客過年「試手氣」，賭法琳瑯滿目，中式和西式應有盡有。圖／墾丁福華提供

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