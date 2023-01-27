國5上午起湧車潮 國道下午7大地雷路段一次看

今天為大年初六，高速公路局表示，上午西部國道於11點起車流湧現，國5北向則自9點起出現車潮，預判下午重點壅塞路段將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林等路段。

高公局指出，截至上午11點，國道全線交通量為35.9百萬車公里，預估今天交通量為115百萬車公里。今天上午西部國道於11點起車流湧現，壅塞路段主要為國1南向湖口服務區-新竹、北向大雅-台中系統；國4西向潭子系統-豐勢；另國5北向則自9點起出現車潮，車多壅塞路段為宜蘭-坪林，其餘路段均能維持行車順暢。

高公局表示，今天上午9點33分於國1北向314.9公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，造成後方車流回堵5公里；9點54分於國1南向87.8公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道及外路肩，造成後方車流回堵4公里；10點28分於國1南向82公里處發生2輛小客車追撞事故，占用中間車道，造成後方車流回堵3公里，均導影響整體車流甚鉅。

高公局指出，預判今天下午重點壅塞路段將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林等路段，建議南向民眾多利用下午時段行駛國道、北向民眾多利用上午時段行駛。南北長途可走國3及台61、短途不要上國道。

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