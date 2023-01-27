快訊

陳建仁接閣揆貫徹蔡英文意志 賴清德問鼎2024荊棘滿布

親眼目睹逃兵被槍殺！前瓦格納指揮官回憶「戰場前線慘況」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國5上午起湧車潮 國道下午7大地雷路段一次看

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
國1南向87.8公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道及外路肩。圖／高公局提供
國1南向87.8公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道及外路肩。圖／高公局提供

今天為大年初六，高速公路局表示，上午西部國道於11點起車流湧現，國5北向則自9點起出現車潮，預判下午重點壅塞路段將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林等路段。

高公局指出，截至上午11點，國道全線交通量為35.9百萬車公里，預估今天交通量為115百萬車公里。今天上午西部國道於11點起車流湧現，壅塞路段主要為國1南向湖口服務區-新竹、北向大雅-台中系統；國4西向潭子系統-豐勢；另國5北向則自9點起出現車潮，車多壅塞路段為宜蘭-坪林，其餘路段均能維持行車順暢。

高公局表示，今天上午9點33分於國1北向314.9公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，造成後方車流回堵5公里；9點54分於國1南向87.8公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道及外路肩，造成後方車流回堵4公里；10點28分於國1南向82公里處發生2輛小客車追撞事故，占用中間車道，造成後方車流回堵3公里，均導影響整體車流甚鉅。

高公局指出，預判今天下午重點壅塞路段將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林等路段，建議南向民眾多利用下午時段行駛國道、北向民眾多利用上午時段行駛。南北長途可走國3及台61、短途不要上國道。

國道 宜蘭

延伸閱讀

不斷更新／初六國5北返「紫爆」塞翻了 雪隧回堵5.5公里

國道三號南投路段3車連環撞 竹山至霧峰湧進車潮

毋湯！高速公路追撞 嬰兒車拿來當故障標誌 警要罰

北返車潮今湧現 高公局估上午重點壅塞3路段

相關新聞

春節4成民眾平均胖1.7公斤 國健署授5招剩菜處理更健康

春節期間民眾與家人圍爐，可能攝取過多食物、零食，其中暗藏高油、高鹽、高糖及膳食纖維不足等問題，加上過年運動量不足，根據調...

口罩快篩囤太多不能上網賣 食藥署：違者最高罰百萬元

新冠疫情趨於穩定，我國逐步放寬口罩規定，民眾家中留有不少口罩及家用快篩試劑，食藥署提醒，一般民眾若非屬醫療器材商，卻將醫...

國5上午起湧車潮 國道下午7大地雷路段一次看

今天為大年初六，高速公路局表示，上午西部國道於11點起車流湧現，國5北向則自9點起出現車潮，預判下午重點壅塞路段將出現在...

照顧腎臟病患者 安南醫院擴增病床、引進AI 打造一站式專區

台南市安南醫院腎臟科團隊過去10年服務超過10萬⾨診⼈次、8萬住院⼈日、15萬⾎液透析與重症透析⼈次，以及3千腹膜透析⼈...

國道5號北向昨塞至今凌晨3時 今再紫爆估塞到晚上8時

大年初六，連假將盡，出遊民眾繼續北返，也有民眾把握最後機會到各景點遊玩，國道5號北上宜蘭到頭城段上午紫爆，高公局緊縮各入...

春節連假尾聲收假及出遊多 國道中部路段湧現車流

春節年假即將進入尾聲，國道中部路段今天普遍車多情形，國道警方表示，主要因天氣晴朗，很多民眾出遊，或是北返工作崗位所致，預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。