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初六北返、出遊潮中午前湧現 國道、省道地雷路段一次看

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
高速公路局預估，今天上午國道1號、3號、5號重點路段都將出現壅塞。圖／高公局提供
高速公路局預估，今天上午國道1號、3號、5號重點路段都將出現壅塞。圖／高公局提供

今天為春節連續假期初六，高速公路局表示，今天凌晨0至5點平均交通量為年平均平日2.6倍，預判今天上午國道1號、3號、5號重點路段都將出現壅塞。公路總局也說，今天省道主要幹線、銜接國道的快速公路及觀光旅遊景點路段，中午前後至下午也將出現車流。

高公局表示，昨天全日交通量為128.4百萬車公里，為年平均平日（88百萬車公里）的1.5倍，國5交通量為3.5百萬車公里，為年平均平日（2.6百萬車公里）的1.3倍。昨天路況除國5北向宜蘭-坪林路段於今天凌晨2點逐漸紓解；國1北向新竹-湖口、台中系統-泰安服務區；國3北向茄苳-寶山、大山-西濱等路段於凌晨0點後紓解，其餘路段大致正常。

高公局表示，預判今天上午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向南屯-后里、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林等路段，建議南向於下午時段出發，北向於上午時段出發。

高公局表示，今天凌晨0至5點平均交通量為9.1百萬車公里，為年平均平日（3.5百萬車公里）的2.6倍，預估今天交通量為115百萬車公里。目前全國道路況皆大致正常，截至上午8點，交通量為16.7百萬車公里。

高公局指出，今天相關疏導措施包括下午3點至晚間8點國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口高乘載管制，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、凌晨0至5點暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

公路總局也說，今天截至上午9點，省道路況大致上良好，預估在中午前後至下午時段將逐漸出現出遊及返回工作地車潮，易壅塞路段除省道主要幹線（如台9線南迴公路往屏東方向、台61線鳳鼻及竹南路段）外，銜接國道的快速公路（如台86線接國3關廟、台18線接國3中埔）也有車多壅塞情形。

此外，觀光旅遊景點路段今天也將有出遊車潮出現，包含新春參拜熱點周邊道路如台3丙線竹山紫南宮、台19線北港朝天宮等，觀光景點周邊道路如台2線萬里至大武崙、台2線福隆至瑞濱、台2線關渡至淡水、台3線大溪至慈湖、台26線墾丁等路段。

國道 新竹 宜蘭

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