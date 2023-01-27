寒流發威今再一波冷空氣 午後愈來愈冷持續到明天

今天是初六，天氣風險公司天氣分析師李至晟說，一早各地氣溫還是偏低，比較難得的是清晨最低溫是高雄杉林區9.2度，主要是因為南部的雲量少以及風速弱，都有利輻射冷卻的關係。

他說，預期今天又有一波冷空氣南下，午後各地的氣溫又會下滑，到了晚間北部的低溫又會來到9-10度，也就是寒流的標準，並維持到周六，南來北往注意氣溫變化。

天氣方面，李至晟說，因為中層後續有乾空氣移入，大致上還是典型的東北季風降雨分布，也就是基隆北海岸到東半部有短暫雨機會，其他地區則是大致穩定。

他表示，因為這波冷空氣影響的時間不長，到了周末也就是收假期間，氣溫又會緩慢回升，水氣跟低溫並沒有辦法很好的配合在一起，只有今晚、明晨高山冰霰的機會較高，想追雪的民眾要碰運氣。

而綜觀開工一周天氣，他說，還是有東北季風南下，只是強度可望比這周緩和。目前看來東北季風會先一直減弱到下周三，白天高溫會逐步回升，而且西半部的天氣仍然維持穩定，預測下周二到下周三北部高溫大概在21-23度，中南部地區則會來到24-26度，算是相當舒適。

李至晟說，需要注意的就是日夜溫差較大，晚上北部市區低溫還是會下探11-13度，空曠地區也不排除會短暫地來到10度以下；東半部則有些零星的迎風面降雨。下周四東北季風增強，這波強度弱，持續時間也短，預測下周五又會減弱，只有迎風面的北部、東半部會感受到短暫的轉涼跟天氣轉差，而受到地形保護的中南部除了夜間氣溫稍微下降之外，沒有太顯著的感受；到了周末又會回溫了。

至於空氣品質方面，李至晟說，伴隨著今天南下的寒流的，除了冷空氣還有境外汙染，稍微值得慶幸的是這波的量看來不是很多，不過也會讓西半部的空品都轉為普通等級，除此之外中南部的一些沙地也要留意揚塵增多的狀況。

他說，到了明後兩天雖然境外汙染逐漸遠離，但因為環境風速減弱，在中南部，特別是內陸近山地區加上晚間輻射冷卻使得大氣變得穩定而靜滯，擴散條件較差，有機會稍微轉差出現橙色燈號，比較敏感的民眾出門要多留意個人防護。

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