高雄溪埔9.3度 吳德榮：寒流+輻射冷卻加持 探6度低溫

今天大年初六，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨愈往南雲量愈少，輻射冷卻較強，平地最低溫為高雄市溪埔今天凌晨3時50分9.3度，其次是高雄市月眉9.5度、台南市北寮9.8度。今晨北海岸及東南部海面有零星回波，花蓮有局部少量降雨。

吳德榮說，今天至明天寒流影響，雖比前波稍弱，但秉性偏乾，在輻射冷卻加持下，清晨仍有6度左右的平地最低氣溫，要注意保暖。

他表示，今天北海岸、大台北近山區及東半部偶有零星飄雨的機率，桃園以南晴朗穩定；明天、周日大台北多雲，桃園以南晴朗，東半部晴時多雲、偶有零星飄雨的機率。今天北部7至13度、中部8至18度、南部8至24度、東部9至20度。

吳德榮說，下周一起至下周三乾冷空氣逐日減弱，各地晴朗穩定，白天氣溫逐日回升，在陽光下溫暖舒適，夜間強輻射冷卻加持，氣溫降得很低，日夜溫差很大，下周一、下周二清晨平地最低氣溫仍在8度左右。下周四另一波相對較弱的冷空氣影響，迎風面轉雨，背風面晴朗穩定。 今天至明天寒流影響，雖比前波稍弱，但秉性偏乾，在輻射冷卻加持下，清晨仍有6度左右的平地最低氣溫，要注意保暖。記者林俊良／攝影

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