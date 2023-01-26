初六仍有地區旅遊車潮 台61線車多路段將實施時段封閉

初五白天天氣回暖，各地湧現旅遊車潮，公路總局表示，預估明(27)日初六各觀光景點仍有大量出遊車潮湧現，下午台61線香山到鳳鼻北向、竹南路段北向、台9線南迴公路北向將陸續出現車多壅塞狀況，將針對台61線西濱快速公路北部主要車多路段規劃實施時段性封閉部分橫向路口。

公路總局表示，今天各地部分省道路段出現車多或壅塞情形，下午部分路段如台1線加祿路段至水底寮路段北向、台2線淡水竹圍路段至紅樹林路段東向、台3線大溪路段至武嶺橋路段南向、名竹大橋至南投紫南宮路段雙向、台3丙線南投紫南宮路段東向、台4線大溪路段往龍潭路段東向、台9線谷風隧道至鼓音橋北向、克尼布東路段北向、三棧路段北向、台61線線西至中彰大橋路段北向等出現車多壅塞現象。

公路總局指出，預估明(27)日各觀光景點會有大量出遊車潮湧現，下午台61線香山到鳳鼻北向、竹南路段北向、台9線南迴公路北向預估會陸續出現車多壅塞狀況，建議民眾出門前查詢交通狀況，選擇離峰時段或替代道路再出發。

公路總局表示，針對台61線西濱快速公路北部主要的車多路段鳳鼻至香山(台61線與台15線共線路段)以及竹南路段，已規劃實施時段性封閉部分橫向路口；在台9線蘇花路廊北向部分，將時段性管制21噸以上大貨車通行，並開放大客車行駛路肩，請民眾配合相關管制措施。

公路總局指出，春節期間已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，今天截至中午12點，西部國道客運共計行駛2003班次，疏運2萬9231人；東部國道客運路線共計行駛441班次，疏運7242人。明天西部國道客運尚有63%空位，東部國道客運尚有89.62%空位，民眾可至各客運業者網站查詢。

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