史博館「酷獸奇航」招財聚寶盆 現身捷運中山站

春節出遊經過捷運中山站旁的「心中山線形公園」，可向「招財聚寶盆」許願樹許下新年願望，跟許願樹拍照並上傳至「國立歷史博物館」臉書活動貼文，還可參加桌上型「招財聚寶盆」抽獎，為新的一年增添好彩頭。

國立歷史博物館積極行銷館藏文物角色IP「酷獸奇航」授權應用，再出創新奇招，112年首波酷獸奇航商品「招財聚寶盆」，實體「巨大化」在農曆春節期間首曝光，「招財聚寶盆」化身為約200公分高的許願樹，矗立於台北市中山捷運站旁心中山線形公園邊緣人市集入口旁。

史博館表示，「招財聚寶盆」運用酷獸奇航IP角色「小樹」圖像轉化，結合館藏「搖錢樹」本身蘊含的招財迎富的文物意涵，透過實用又好看的盆栽裝飾功能，種植民眾喜愛的各式植物，無論是擺放在居家財位或是辦公室招財都相當適合，展現新年勇往直前的旺盛活力。

日前在捷運中山站旁曝光的「巨大化」招財聚寶盆，將實體「巨大化」成約200公分高的許願樹，與農曆新年來往民眾同賀「恭喜發財」，民眾可將新年新希望掛上許願樹，與史博館一起祈禱國泰民安、身強體壯、財源滾滾，以正能量迎向璀璨光輝的2023癸卯年。

史博館指出，「招財聚寶盆」許願樹旁設置IP介紹與QR code，只要掃描QR code即可連線至史博館精選商城專題頁面，瞭解相關IP角色及商品介紹。此外，民眾只要跟許願樹拍照並上傳至「國立歷史博物館」臉書活動貼文，即可參加抽獎，有機會獲得桌上型「招財聚寶盆」，活動自即日起至29日（農曆初八）。

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