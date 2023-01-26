快訊

高雄鳳山透天民宅年初五失火 火未撲滅獨居屋主已死亡

政院仁燦配 趙少康批蔡英文組難看「不倫內閣」

1張圖看未來一周天氣趨勢 明天初六寒流南下各地轉冷

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
今天天氣趨勢。圖／氣象局提供
今天天氣趨勢。圖／氣象局提供

今天寒流減弱，氣溫回升；中央氣象局說，各地及澎湖、金門大多為多雲到晴，僅東南部地區、北部山區及馬祖有零星短暫雨。今、明兩天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率。

氣象局說，明天大年初六寒流南下，各地天氣轉冷；北部、東半部地區、恆春半島及馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴。

明天北部整天氣溫逐步下降，中南部地區入夜後降溫較明顯，此波冷空氣將持續影響到周日，這段期間各地天氣寒冷，入夜至清晨亦有輻射冷卻發生。

周六、周日降雨範圍逐步縮小，周六只剩下東半部及大台北地區有局部、零星的降雨，周日縮至花東地區有零星降雨，入夜後高山道路仍有結冰的機率。

下周一起至下周三寒流減弱，各地氣溫回升；各地大多為晴到多雲，僅花東地區有零星降雨。

2月2日東北季風增強，3日、4日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；東半部及大台北地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

今天白天起寒流減弱，氣溫明顯回暖，民眾把握好天氣出門走春。記者林伯東／攝影
今天白天起寒流減弱，氣溫明顯回暖，民眾把握好天氣出門走春。記者林伯東／攝影
一周天氣趨勢。圖／氣象局提供
一周天氣趨勢。圖／氣象局提供
今晨低溫。圖／氣象局提供
今晨低溫。圖／氣象局提供
未來一周溫度趨勢。圖／氣象局提供
未來一周溫度趨勢。圖／氣象局提供

馬祖 寒流

延伸閱讀

把握初五好天氣 明天寒流再報到、冷到下周一晨

今氣溫稍回升 鄭明典：後面冷高壓接續 有寒流強度

今晨21縣市低溫特報白天回溫 明起另一波寒流再下探6度

寒流強襲桃園市府啟動夜間關懷訪 開設避寒所

相關新聞

又是這家！ 台東男子選「18（一定發）」刮中百萬獎金

台東更生路吉時發彩券行19日一對情侶刮出100萬獎金後，昨天1名年輕男子再刮出100萬元獎金，老闆霸氣領現金給中獎男子。...

今天中午迎財神接好運 不會拜拜步驟看這全攻略

今天是農曆正月初五，也是五路財神生日，經營生意的店家、老闆都會選擇今天祭拜，迎接財神，祈求新的一年能夠帶來業績、財源廣進...

不斷更新／初五國道從北到南大塞車 國5雙向車多、雪隧回堵4.5公里

高速公路局說，上午10時25分國3南向220公里處，1輛小客車起火事故占外路肩，回堵1公里，請用路人小心駕駛。

今晨21縣市低溫特報白天回溫 明起另一波寒流再下探6度

中央氣象局今(26日)晨針對21縣市發布低溫特報，各地有10度左右或以下發生機率。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「...

1張圖看未來一周天氣趨勢 明天初六寒流南下各地轉冷

今天寒流減弱，氣溫回升；中央氣象局說，各地及澎湖、金門大多為多雲到晴，僅東南部地區、北部山區及馬祖有零星短暫雨。今、明兩...

初五宜蘭北返車潮高峰 國道5號啟動主線、匝道儀控

大年初五，春節連假步入後段，大批遊客準備返鄉，公路總局預估今天將是宜蘭地區北返車潮最多的一天，蘇花路廊單日將達2萬170...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。