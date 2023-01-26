1張圖看未來一周天氣趨勢 明天初六寒流南下各地轉冷
今天寒流減弱，氣溫回升；中央氣象局說，各地及澎湖、金門大多為多雲到晴，僅東南部地區、北部山區及馬祖有零星短暫雨。今、明兩天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率。
氣象局說，明天大年初六寒流南下，各地天氣轉冷；北部、東半部地區、恆春半島及馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴。
明天北部整天氣溫逐步下降，中南部地區入夜後降溫較明顯，此波冷空氣將持續影響到周日，這段期間各地天氣寒冷，入夜至清晨亦有輻射冷卻發生。
周六、周日降雨範圍逐步縮小，周六只剩下東半部及大台北地區有局部、零星的降雨，周日縮至花東地區有零星降雨，入夜後高山道路仍有結冰的機率。
下周一起至下周三寒流減弱，各地氣溫回升；各地大多為晴到多雲，僅花東地區有零星降雨。
2月2日東北季風增強，3日、4日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；東半部及大台北地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
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