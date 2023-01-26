中部軍史公園大集合 退役裝備在歷史中放光

國軍撥發給各縣市地方政府作為陳展的退役軍備，保養維護狀況經常受到關注。軍媒今日特別針對中部較大型軍史、飛機公園進行介紹，包括集集軍史公園、「貓裏喵親子公園」、番婆社區飛機公園，陳展的裝備堪稱完好，提供有興趣的軍事迷參考。

軍聞社今日報導，南投縣集集鎮的火車及鐵馬道，是一般民眾對於集集的印象，在距離集集火車站不遠處，有一座「集集軍史公園」，陳設著當年保衛國家安全的國軍除役武器裝備。「集集軍史公園」位於集集鎮永昌國小附近，離火車站往水里方向的民權路約800公尺處，除了是集集自行車步道途中景點之一，不僅是軍事迷必來朝聖之地，也是旅客走訪集集的好選擇。

報導指出，「集集軍史公園」內陳展武器裝備有空軍F-104戰機、C-119運輸機，陸軍M18、M41、M48戰車、山砲、勝利女神飛彈，海軍LVT、艦砲塔、桅桿、海錨等，是一個內容豐富，具有特色的軍史公園。

位於苗栗縣議會後方的「貓裏喵親子公園」內，陳展著海軍陸戰隊除役的LVTP5-E1登陸工兵車及LVTP5-R1登陸救濟車，除了成為地方觀光的一項特色外，也藉此推動全民國防教育，彰顯軍武曾經為國家安全所奉獻的那段光榮歲月。

報導指出，「為海軍收戰果，為陸軍做先鋒」是海軍陸戰隊任務特性，而LVTP5-E1登陸工兵車正是海軍陸戰隊登陸作戰的開路先鋒，專門為清掃灘岸地雷、障礙物所設計，負責在敵火下開闢安全通道，車首裝置一具犁形剷刀式掃雷器（排雷犁），也有「大鋼牙」之稱。

而LVTP5-R1登陸救濟車則裝有強大馬力的引擎，負責登陸車輛的救援拖吊，與LVTP5-E1登陸工兵車共同陳展於「貓裏喵親子公園」內，可說是國內獨一無二的，難得一見。

此外，有著藍白塗裝的S-70C直升機，曾救過無數條生命，在地方政府人士與國防部的協調下，將編號7007的S-70C直升機，陳展於彰化縣福興鄉番婆社區飛機公園，讓許多民眾及軍事迷不辭路程前來拍照打卡。

回顧民國76年起，空軍救護隊的HU-16和HH-1H陸續解除戰備，S-70C直升機全面擔負起搜救任務，服役期間，曾擔任921大地震、莫拉克風災等重大救災任務，執行災區人員撤離及物資投放等任務，發揮守護國人的使命。

除役後的S-70C，目前除編號7009陳展於航空教育展示館外，彰化縣福興鄉番婆社區也獲撥贈編號7007的S-70C，為首架在民間陳展的海鷗直升機，讓參觀民眾了解救護隊聞聲救苦的慈航精神。 「集集軍史公園」內陳展武器裝備有空軍F-104戰機等除役武器，是一個內容豐富的軍史公園。圖／軍聞社 「貓裏喵親子公園」陳展的LVTP5-E1登陸工兵車，是海軍陸戰隊登陸作戰的開路先鋒。圖/軍聞社 「貓裏喵親子公園」陳展的登陸工兵車車首裝置一具犁形剷刀式掃雷器（排雷犁），有「大鋼牙」之稱。圖／軍聞社

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