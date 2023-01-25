財神到！7-ELEVEN統一發票開出3張千萬特別獎　買39元飲品中千萬

適逢大年初四迎財神，財政部開出最新一期2022年11～12月統一發票中獎號碼，7-ELEVEN共開出9位大獎得主，包含3張千萬特別獎、2張200萬特獎、4張雲端發票專屬百萬得主。此外，2022年9～10月期尚有16萬張、總計超過6,400萬元獎金的OPEN POINT App會員載具中獎發票尚未到ibon列印，未兌獎幸運兒於2023年3月5日前持OPEN POINT App就近到7-ELEVEN即可輕鬆列印，千元以下中獎發票還能現場直接兌換，提供原店兌換商品或直接儲值獎金入icash Pay、icash2.0、儲值卡，4月5日前就近到7-ELEVEN兌換立即放大獎金、最高可額外獲得10%回饋。

財政部今天（1月25日）公布最新一期2022年11～12月統一發票中獎號碼，7-ELEVEN共有3位消費者獲得千萬大獎，一人在彰化縣彰化市的7-ELEVEN成發門市購買300元的民生用品；一人在彰化縣鹿港鎮7-ELEVEN鹿港門市購買的39元飲品；一人在新北市新店區的7-ELEVEN寶隆門市繳納代收的手續費。 還有2位獲得200萬特獎，一人在高雄市苓雅區的7-ELEVEN憲政門市購買35元的飲品；一人在台南市下營區7-ELEVEN新下營門市購買48元的茶葉蛋、鮮食。 4位雲端發票專屬獎百萬得主包括一人在桃園市桃園區的7-ELEVEN光北門市購買40元的統一麵包、茶葉蛋；一人在桃園市桃園區的7-ELEVEN尚國門市購買293元的鮮食、民生用品、統一脆麵、泡麵；一人在台南市新區的7-ELEVEN遠專門市購買173元的飲品、鮮食、購物袋；一人在南投縣信義鄉的7-ELEVEN和社門市購買25元的飲品。

響應雲端發票政策，7-ELEVEN經營的OPEN POINT App提供「消費管理」、「自動對獎」、「智能兌獎」三大服務，會員僅需於購物時開啟OPEN POINT App發票日誌存入發票，即可享有免費自動對獎、中獎通知推播、中獎發票就近到7-ELEVEN列印與兌換、智能兌獎等一站式數位便民服務。2月1日至2月28日OPEN POINT App智能兌獎推出最新一期線上預約兌換專屬優惠活動，共有8種超值組合商品最低下殺42折起，只要是未綁定金融帳戶領獎的千元（含）以下中獎發票，存入OPEN POINT App發票日誌皆可直接線上預約兌換專屬優惠，預約完成後就近到6,600家7-ELEVEN快速兌換，商品提貨劵及消費發票立即存入OPEN POINT會員帳戶，無須一次領完、可分次取貨，再增加下一次雲端發票中獎機會。

2022年9~10月期尚有16萬張、總計超過6,400萬元獎金的OPEN POINT App會員載具中獎發票尚未到ibon列印，未兌獎幸運兒於2023年3月5日前持OPEN POINT APP就近到7-ELEVEN即可輕鬆列印（圖為發票示意圖）。圖／7-ELEVEN提供

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