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開車上山「追雪」 公路總局提醒3路段須留意

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
寒流襲台，拉拉山昨天下午下起混合的冰霰及小雪，民眾紛紛拍照留念。圖／拉拉山恩愛農場提供
寒流襲台，拉拉山昨天下午下起混合的冰霰及小雪，民眾紛紛拍照留念。圖／拉拉山恩愛農場提供

寒流發威，昨已有部分高山地區飄雪，吸引不少民眾開車上山「追雪」。據氣象評估，中北部、東北部凌晨於1千公尺以上高山道路，可能有降雪及結冰，3千公尺以上高山氣溫接近冰點，夜間至清晨道路易有結冰機率，交通部公路總局提醒，行經高山路段應減速慢行，如須上山，建議預備雪鏈，注意路段包括台7線30K(南山)-72K(梨山)、台8線80K(梨山)-110K(大禹嶺)及台14甲線18K(翠峰)-41.5K(大禹嶺)等。

公路總局說，昨(24)日下午時段部分觀光地區及快速公路路段車流量較高，包含台61線龍井至中彰大橋路段、台3線上伯公路段至龍潭路段、台3線梅山、台61線新豐一路段至鳳山溪橋路段、台65線新莊路段至五股路段、台82線嘉義路段、台86線關廟路段皆有車多及壅塞情形。

今天大年初四，公路總局預估在中午前後至下午時段車流將會逐漸增多，易壅塞路段除省道主要幹道（如台61線鳳鼻至香山路段、台9線蘇花公路、台1線中彰大橋）外，銜接國道的快速公路（中部台74線台中環線接國3、台9線國5頭城交流道路段及台18線中埔交流道路段等）也將有車多壅塞情形。

此外，公路總局說，部分旅遊觀光景點路段也預估將湧現車潮，如廟宇周邊道路，包含台3線北埔老街、台19線北港朝天宮、台14甲線清境農場、台3丙線竹山紫南宮等，呼籲用路人出門前先查詢交通狀況後，選擇離峰時段或替代道路再出發。

由於近兩日全台被寒流籠罩，部分高山降雪，公路總局也提醒，行經高山路段應減速慢行，注意行車安全，如須上山，建議預備雪鏈，注意路段包括台7線30K(南山)-72K(梨山)、台8線80K(梨山)-110K(大禹嶺)及台14甲線18K(翠峰)-41.5K(大禹嶺)等。

為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路總局已協調客運業者視人潮機動增班，西部國道客運昨共計行駛6430班次、疏運9萬1528人，疏運人數較去年同期減少6.6%；東部國道客運路線行駛1351班次，疏運2萬860人，疏運人數較去年同期減少0.7%。

省道相關路況資訊可至「智慧化省道即時資訊服務網」、「幸福公路App」及公路總局「春節疏運專區」查詢。

國道客運 梨山 北港朝天宮

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