初四清年菜還剩一堆？ 醫師提醒：小心2種混搭會吃壞肚子

今（25）日大年初四，過年期間準備的團圓飯可能尚未吃完，許多人準備一路吃到年假結束，不過北市聯醫中興院區醫生姜冠宇提醒「年菜剩飯要謹慎處理，有湯水跟生熟食混放的不要吃，免得吃壞肚子」。

姜冠宇在臉書表示，細菌會從生食類，像是蔥花蔬果等等，轉移到熟食的烹調魚肉去滋生發酵，如果有這樣的年菜，沒吃完就算了，因為那種生食、熟食放在一起的菜餚，或者有湯水的年菜，保存起來會吃壞肚子。

最後，姜冠宇也分享過年應對長輩的「妙招」，指出「不會噴口水的長輩，保持1公尺；會噴口水的長輩，保持2公尺，加上勤洗手」。他也在留言幽默表示，「太囉唆的親戚，就全程戴口罩，越囉唆和他的距離就越遠。更狠一點，亂講話的長輩，全家集體要求他戴口罩」。

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