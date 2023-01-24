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搶票預備備！台鐵228連假車票 1月27日0時開放訂票

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搶票預備備！台鐵228連假車票 1月27日0時開放訂票

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
112年228和平紀念日連假加開班次時刻表。圖／台鐵提供
112年228和平紀念日連假加開班次時刻表。圖／台鐵提供

台鐵局因應112年228和平紀念日連假疏運旅客需要，自2月24日(星期五)起至3月1日(星期三)止合計6日，全線加開各級列車總計95班。其中包含東部地區加開樹林－花蓮EMU900型區間快車共8班次及實名制普悠瑪自強號列車6班次。為加強疏運旅客，2月24日至3月1日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

台鐵局表示，228和平紀念日連續假期於1月27日(星期五) 0時起，開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票；東線實名制普悠瑪自強號班次，於1月28日(星期六) 0時起開放111年8月1日前 (配合內政部更新「個人資料取得媒介」政策) 設籍於花蓮縣、臺東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親一親等國民訂票。

相關加開列車車次、時刻，即日起於台鐵局官網(網址：https://www.railway.gov.tw/ )及訂票APP「台鐵e訂通」查詢。

112年228和平紀念日連假加開班次時刻表。圖／台鐵提供
112年228和平紀念日連假加開班次時刻表。圖／台鐵提供
112年228和平紀念日連假加開班次時刻表。圖／台鐵提供
112年228和平紀念日連假加開班次時刻表。圖／台鐵提供

台鐵 自強號

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