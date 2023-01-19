網購族哭了！蝦皮店到店2月1日起運費調漲為45元
網購族哭了！蝦皮購物在年前最後一個上班日突襲公告蝦皮店到店運費調漲措施，宣布自2月1日起，蝦皮店到店門市交寄運費及物流交寄運費將調整為45元，蝦皮店到店循環包裝的運費也同步調整為45元，讓平常依賴使用蝦皮店到店享受運費優惠的大批用戶直呼「回不去了」、「可以改用超商取貨了，比較快又沒有比較貴」。
蝦皮店到店近年持續積極拓點，截至去年底，目前全台已累積開設超過900間門市，服務範圍涵蓋北中南主要城市，運費也從一開始的0元到酌收19元、29元，去年9月則是調整為39元，這次再宣布將於2月1日起調漲至45元，已經與目前OK超商的運費同價。
而針對年後運費調漲措施，蝦皮購物表示：「蝦皮店到店致力提供買家及賣家更卓越的服務，包括持續拓展服務範圍、優化並提供多元寄取件方案、提升整體門市及配送品質等，希望以更彈性、便利的服務模式，為買賣雙方提供更多元的物流選項。針對站上促銷檔期，我們也會持續規劃多元優惠的促銷方案與各項免運券補貼，以感謝用戶一直以來的支持，並提供買賣雙方更優質的購物和寄取貨體驗。」
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