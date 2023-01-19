斯邦奈史上最瞎聲明求償 文化部:樂於接受讓司法認證
斯邦奈公司主辦的潑水音樂節S2O於8月舉辦，因防疫管控限制，大咖藝人只來了一組，引起購票民眾不滿要求退票。斯邦奈今日突然發出聲明，將藝人蒸發的原因推給文化部，並要求文化部賠償約3千5百萬金額，「若文化部不賠償，就不退錢給消費者」，被網友譏諷為「史上最瞎聲明稿」。對於斯邦奈的聲明，文化部今天也發聲明表示尊重，並強調，求償需透過法律作為，請斯邦奈公司提告，透過司法判決確認真相，文化部「樂於接受讓司法認證真相」。
針對斯邦奈公司今日發布聲明將向文化部求償3578餘萬元一事，文化部表示，去（2022）年S2O事件發生時，文化部已完整對外揭露相關證據及斯邦奈公司申請時序，後續亦積極配合消保單位處理消費者退票事宜。今斯邦奈公司未能完成退款，反向文化部提出求償，意圖將賠償責任轉嫁文化部，文化部表示尊重，並再次強調，求償需透過法律作為，請斯邦奈公司提告，透過司法判決確認真相。
🔯2023年星座運勢一次看
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
✨ 12生肖「癸卯兔年」運勢排行曝光！易經命理師斷言：「3類人」吉星高照
✨ 2023「星座+血型」48組合運勢排行榜！牡羊這組合終於出頭了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言