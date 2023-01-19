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斯邦奈史上最瞎聲明求償 文化部:樂於接受讓司法認證

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
斯邦奈公司主辦的潑水音樂節S2O於8月舉辦，因防疫管控限制，大咖藝人只來了一組，引起購票民眾不滿要求退票。圖中的「韓流舞曲天后」2NE1隊長CL(李彩麟)，最後並未來台表演。圖／SPUNITE斯邦奈提供
斯邦奈公司主辦的潑水音樂節S2O於8月舉辦，因防疫管控限制，大咖藝人只來了一組，引起購票民眾不滿要求退票。圖中的「韓流舞曲天后」2NE1隊長CL(李彩麟)，最後並未來台表演。圖／SPUNITE斯邦奈提供

斯邦奈公司主辦的潑水音樂節S2O於8月舉辦，因防疫管控限制，大咖藝人只來了一組，引起購票民眾不滿要求退票。斯邦奈今日突然發出聲明，將藝人蒸發的原因推給文化部，並要求文化部賠償約3千5百萬金額，「若文化部不賠償，就不退錢給消費者」，被網友譏諷為「史上最瞎聲明稿」。對於斯邦奈的聲明，文化部今天也發聲明表示尊重，並強調，求償需透過法律作為，請斯邦奈公司提告，透過司法判決確認真相，文化部「樂於接受讓司法認證真相」。

針對斯邦奈公司今日發布聲明將向文化部求償3578餘萬元一事，文化部表示，去（2022）年S2O事件發生時，文化部已完整對外揭露相關證據及斯邦奈公司申請時序，後續亦積極配合消保單位處理消費者退票事宜。今斯邦奈公司未能完成退款，反向文化部提出求償，意圖將賠償責任轉嫁文化部，文化部表示尊重，並再次強調，求償需透過法律作為，請斯邦奈公司提告，透過司法判決確認真相。

文化部 司法

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