免改名！姓名含「兔」字 哈拉影城春節天天送電影票

2023 年兔年春節，影城灑票不手軟，位在台北市內湖的哈拉影城，迎接解封後的第一個農曆新年，獨家推出狠招吸睛，只要在農曆春節除夕(1/21)至大年初八(1/29)，加入哈拉影城哈哈卡會員，並憑本人身份證姓名含有「兔」字，即可每日免費兌換免費電影票一張，天天都有免費電影票可領取，十分划算。春節期間，影城更是不手軟豪放加碼，於 1/18 起開放限量 300 包福袋，購買兩包即可立即試手氣抽大獎，加碼抽全年免費看電影，抽中者更是有機會現賺台幣十萬五！

位於台北市內湖區哈拉影城，迎接疫情解封後的頭一個兔年春節，就推出「免改名！姓名含＂兔＂字，春節天天送你電影票」活動。只要姓名含有「兔」字，例如最多容易出現在姓名中的「逸」字，就可以憑此字領取免費電影票。觀眾可前往哈拉影城加入哈哈卡會員，從除夕(1/21)到大年初八(1/29)，出示身分證天天現領免費電影票一張，最高可獲得九張電影票，可謂非常划算，影城特別加碼大放送，為今年兔年開啟熱鬧的氛圍，勢必將吸引許多觀眾前往。

本活動數量有限，贈完為止，也提醒觀眾提早前往以免向隅。2023 年 1 月也有相當多部佳片，如兩部賀歲強檔國片連番上映，由鍾欣凌與許傑輝主演的《我的婆婆怎麼把ＯＯ搞丟了》、金馬影后「國民阿嬤」陳淑芳領軍隋棠、陳昊森、炎亞綸等超強卡司《詐團圓》，皆替新春帶來歡樂與感動。而已經在影城熱映中的《灌籃高手》，熱度與話題性不減，持續延燒至新春年節期間。另外還有《巴比倫》、《屁屁偵探：天才惡人屁屁亞蒂》、《鱷魚歌王》等都讓今年兔年有更多觀影選擇。

近期行政院將在年後發放 6000 元加碼金之外，位在台北市內湖的哈拉影城也跟進加碼大撒票，豪邁推出購買福袋兩包即可立即加碼抽大獎，除了有眾多 3C 家用商品、小小兵禮物組、漫威系列電影周邊、現金紅包、和怡飯店住宿券以及日本加護靈福兔禮盒等多樣商品之外，頭獎更為全年免費看電影金卡，抽中金卡的觀眾即可現賺十萬五！不用改名！就享全年免費看電影的超好康優惠。

哈拉影城表示，影城在疫情解封後，迎來眾多精采好片，而哈拉影城獨有的跨腳廳與響震椅，更增添觀眾在大銀幕觀賞的震撼效果，不僅希望人潮能回流到電影之餘，也期待在新的一年讓觀眾擁有豐富又物超所值的娛樂體驗。更多有關本活動更多詳細內容請至【哈拉影城官網】查詢。

官方網站/福袋抽全年免費看電影：http://www.halarcity.com/news/detail/379?category_id=6

官方網站/免改名！春節天天免費送你電影票：

http://www.halarcity.com/news/detail/381?category_id=6

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