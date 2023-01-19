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「花在彰化」過年登場 沃旭能源打造海豚生態打卡牆

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
丹麥再生能源開發商沃旭能源今年參與縣府舉辦的「花在彰化」活動，打造珍愛地球家園永續植栽牆。圖／沃旭能源提供
丹麥再生能源開發商沃旭能源今年參與縣府舉辦的「花在彰化」活動，打造珍愛地球家園永續植栽牆。圖／沃旭能源提供

彰化縣府農曆春節在溪州公園舉辦「花在彰化」活動，丹麥再生能源開發商沃旭能源在彰化外海開發風場，今年將彰化離岸風場意象帶到「花在彰化」現場，三大亮點包括加入海豚、珊瑚等遠岸海洋生態的打卡牆，以及直徑兩米的地球造型氣球，和綠意滿滿的、展現珍愛地球家園(Love Your Home) 永續植栽牆，預計吸引民眾打卡。

沃旭能源這次選用在地苗圃栽植的彰化縣花菊科草花、觀葉植物，設計繽紛植栽裝飾，打造結合陸地與海洋意象獨特花園造景，現場還有可愛兔兔家族元素為活動注入喜慶的年節氣氛。

沃旭能源台灣董事長汪欣潔表示，彰化素有台灣花鄉之稱，沃旭能源這次參加彰化的年度盛事，結合在地花卉與離岸風場元素，傳達永續價值，邀請彰化鄉親與全台民眾一起來走春，從彰化在地人文與自然生態發掘彰化之美。

民眾走春、賞花同時，還能尋找並掃描坐落於花叢中的七大主題QR code，沃旭也在台灣推出全球首創「ReCoral珊瑚育生可行性研究」，利用大彰化離岸風場水下基礎嘗試打造珊瑚新家園，為促進海洋生物多樣性所做的努力。

汪欣潔說，去年因全球新冠肺炎疫情，離岸風場海上施工備受挑戰，在主管機關在過程中全力支持， 今年會持續努力，讓大彰化東南及西南第一階段離岸風場完工，提供大規模穩定乾淨能源。

珊瑚 新冠肺炎

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