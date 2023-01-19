春節連假 阿里山遊樂區、高跟鞋教堂等景點交通疏導措施公告

農曆春節連假長達10天，嘉義縣警察局為因應大量遊客湧向山海區知名景點，阿里山國家森林遊樂區、台18線阿里山公路沿線景點，以及海區布袋高跟鞋教堂、觀光漁市等，轄區中埔及布袋警分局公告交通疏導措施，將派警力加強內交通疏導管制，維護交通安全順暢。

阿里山公路頂六路段連假期間，常因下山車多造成壅塞，建議用路人從阿里山下山要北上，小車行駛嘉126之2、126之1，126線接台3線至國道3號竹崎交流道北上，大車可走台3線接166線到國道3號竹崎交流道，上山車流替代道路可從富裕路-嘉139線-嘉135線-台3線接台18線上山。

25日（大年初四）下午1點到6點，配合高速公路局實施北上匝道高乘載管制措施，管制地點共2處：國道3號中埔交流道北上匝道入口。台82線東向往國道3號交流道北上匝道入口。台18線熱門景點番路鄉紫雲寺、觸口龍隱寺及牛埔仔愛情大草原等，春節連假規畫警力交通疏導。

布袋警分局請用路人沿台17或台61線，進入布袋觀光漁市或高跟鞋教堂，循上海路、海港大道、台61線聯絡道進入布新橋後，直行中山路；遇中山路壅塞，右轉順安路（紅燈可右轉）→新興街→海興街→新西路→高跟鞋教堂。

高跟鞋教堂、布袋漁市聯絡道路有限，警力將視人車狀況實施部分道路管制，或改為行人徒步區因應，請遊客遵行號誌及員警疏導指揮，配合管制措施。提醒民眾，連假外出務必做好車況檢查，事先規畫行車路線，善用警廣電台即時路況資訊，避開壅塞路段。 農曆春節連假長達10天，嘉義縣警察局為因應大量遊客湧向山海區知名景點，轄區中埔及布袋警分局公告交通疏導措施，將派警力加強內交通疏導管制。圖／警方提供 農曆春節連假長達10天，嘉義縣警察局為因應大量遊客湧向山海區知名景點，轄區中埔及布袋警分局公告交通疏導措施，將派警力加強內交通疏導管制。圖／警方提供 農曆春節連假長達10天，嘉義縣警察局為因應大量遊客湧向山海區知名景點，轄區中埔及布袋警分局公告交通疏導措施，將派警力加強內交通疏導管制。圖／警方提供 農曆春節連假長達10天，嘉義縣警察局為因應大量遊客湧向山海區知名景點，轄區中埔及布袋警分局公告交通疏導措施，將派警力加強內交通疏導管制。圖／警方提供

商品推薦