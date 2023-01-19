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春節連假國1豐原交流道 交通管制大公開

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
豐原市區到豐原交流道為易壅塞路段，春節連假期間高公局在豐原交流道實施匝道儀控，1月25日北向有高乘載管制。圖／台中市警察局豐原分局提供
豐原市區到豐原交流道為易壅塞路段，春節連假期間高公局在豐原交流道實施匝道儀控，1月25日北向有高乘載管制。圖／台中市警察局豐原分局提供

台中市神岡區中山路、豐原區中正路為東西向聯繫豐原、神岡、大雅地區及南北向往國道1號豐原交流道的重要道路，豐原市區到豐原交流道為交通易壅塞路段，春節連假期間高公局在豐原交流道實施匝道儀控，1月25日北向高乘載管制

豐原警分局將加強交通疏導及執行管制，建議民眾如遇車多建議行駛以下替代路線，避免陷於車潮中：

一、 豐原市區往豐原交流道

(一) 於豐原區中正路與豐原大道口改道，南下左轉豐原大道接崇德路再上台74線，北上右轉豐原大道接台13三豐路往國4或后里。

(二) 於豐原區中正路與圓環南路口改道，南下由台13圓環南路接台3中山路上台74線，北上由台13圓環西路接三豐路往后里。

(三) 於豐原區豐原大道二段與豐南街口銜接豐原聯絡道往台74。

二、 豐原市區往大雅區：由西勢路接崇德路右轉雅潭路往大雅。

三、 豐原市區往神岡區：由豐洲路或豐社路接大圳路往神岡。

四、 豐原交流道往豐原市區：於豐原區中正路與大豐路口改道，右轉大豐路左轉社皮路再左轉一心路往市區方向。

1月25日(初四)13至18時，國1豐原交流道實施北上高乘載，在高乘載管制路段及時段內，僅允乘載3人（含）以上（含駕駛及小孩）小型車、大客車及計程車（ 含多元化計程車）、救護車輛（救護車、拖救車、工程車、消防車等）、持有身心障礙證明或孕婦證明(同時出示孕婦健康手冊及附照片身分證明)之小型車、台灣中油及台塑石化公司油品之制式油罐車輛、郵局郵務車輛（車身標註中華郵政字樣）、地方政府所屬之垃圾車(車身噴繪有縣市政府或鄉鎮市公所字樣)、駕駛或乘客持有記者證之新聞採訪車、貼有「高速公路高乘載管制通行證」之車輛、警備車駛入，屆時請用路人配合，提早出門或先行改道。

豐原分局提醒，春節連假期間多加利用大眾公共運輸，如需自行開車請依高速公路局建議，1月22日至1月24日南向多利用下午13時後時段，1月24日至1月27日北向多利用中午12時前時段，避開尖峰時段，長途走台61、短途不要上國道、替代道路不用等，並善用高速公路1968App及收聽警廣，掌握路況避開壅塞路段時段。

豐原市區到豐原交流道為易壅塞路段，春節連假期間高公局在豐原交流道實施匝道儀控，1月25日北向有高乘載管制。圖／台中市警察局豐原分局提供
豐原市區到豐原交流道為易壅塞路段，春節連假期間高公局在豐原交流道實施匝道儀控，1月25日北向有高乘載管制。圖／台中市警察局豐原分局提供

高乘載管制 高速公路 計程車

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