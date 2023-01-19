春節連假兩波冷空氣接力 這天強冷空氣南下、威力直逼寒流

大陸冷氣團今天清晨仍持續發威，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇說，南投中寮出現8.7度低溫，彰化芬園也只有9.6度，嘉義竹崎9.7度，其他台南以北的空曠地區仍然普遍出現10-12度的低溫，偏冷的感受還是十分明顯。

他說，幸好冷氣團今天白天強度會稍微減弱，北部、東北部白天高溫可望回升到18-20度間，雖然幅度不大，但是有機會稍微緩和一下，中部及花東地區高溫20-23度，南部高溫可以到24-27度，相對比較溫暖。

東北季風較為減弱的關係，迎風面地區的降雨也較為減少，但是雲量仍多且厚，天氣陰霾，中南部越往南看到陽光露臉的機會越大。

他說，今晚起到明天小年夜則是另一波東北季風增強的過程，但是這波東北季風強度不強，只有北部、東北部感受較為明顯，預估明天白天在北部、東北部高溫略降1-2度，回到17-19度左右，其他地方的高溫變化不大，迎風面的降雨也會再增多，中南部仍是多雲或有陽光的天氣為主。

吳聖宇說，目前的預報資料來看，春節連續假期期間的天氣以及溫度變化還是很頻繁，預估21日除夕到22日年初一東北季風減弱，包括北台灣在內各地溫度回升，北部、東北部的高溫有機會回升到21-22度或以上，天氣也較為穩定，迎風面雖然還有點局部降雨的可能性，但是降雨少，甚至有可能看到陽光，中南部天氣更好，多雲或晴。

23日年初二到25日初四有一波強冷空氣南下，他說，威力直逼寒流等級，各地溫度將明顯下降，尤其是24日初三一整天到25日初四清晨溫度最低，中部、北部、東北部空曠地區有機會降到10度以下的低溫。

他表示，同時也會有水氣要經過台灣附近，初二、初三北部、東半部有降雨，較為濕冷，要等到初四降雨才會減少下來，中南部地區在初二、初三雲量也會增多，山區有局部降雨機會，由於中高空有水氣經過，高山地區可能有結冰或冰霰出現的可能性。

26日年初五到27日初六冷空氣減弱，各地溫度回升，東半部仍有些局部短暫陣雨機會，西半部維持多雲到晴。

吳聖宇說，初六的晚間開始到假期尾聲28至29日預期又會有下一波冷空氣南下，不排除又是一次大陸冷氣團南下的過程，各地溫度再度下降，北部、東半部也將再度開始下雨，中南部的天氣仍然較為穩定。

整體來看，過年期間有兩次冷空氣南下的過程，吳聖宇說，第一次在23日年初二到25日初四，強度較強，溫度下降明顯，可能達寒流等級，第二次在年初六晚間起到假期的最後兩天28-29日，強度也有可能達到冷氣團程度。

天氣方面，他表示，則是北部、東半部晴雨之間的變化較大，中部、南部大致都是穩定的天氣為主，只有23日年初二到24日初三雲量可能較多，山區有局部短暫陣雨機會，平地降雨機會仍低。如果要安排假期活動可能還是盡量往中南部走會比較理想。 23日到25日一波強冷空氣南下，威力直逼寒流等級，各地溫度將明顯下降，尤其是24日初三一整天到25日初四清晨溫度最低，中部、北部、東北部空曠地區有機會降到10度以下的低溫。本報資料照片

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