台灣燈節北市交通局闢2線接駁車 5元可搭至全展區

暌違23年，今年台灣燈會在台北市於2月5日到19日舉辦，規劃中央展區、光展區、源展區和未來展區，橫跨東區商圈、國父紀念館、松菸、北市府、信義商圈至四四南村。為抒解人潮，除加密捷運班次、調整周邊9處停車場費率外，交通局提供2線燈會接駁公車在展區內巡迴接駁，普通、學生及軍警票每趟次5元，其餘票種含定期票皆可免費搭乘。

交通局表示，展區內主要由北捷忠孝復興、忠孝敦化、國父紀念館、市府站與台北101/世貿站疏運，17時到23時會加密班距，視人潮狀況管制出入口或可能過站不停，民眾可在這5個捷運站點分站進出。

公運處提供1號線與2號線燈會接駁公車；1號線主要是展區內巡迴接駁，從國父紀念館站行經松仁路、信義路到市府站與台北101/世貿站，再走基隆路、仁愛路到復興南路，抵達忠孝復興、忠孝敦化，最後回到國父紀念館站，4個展區都在公車路線上。

2號線則是從松山車站接駁至永春、台北101/世貿和國父紀念館站。公運處表示，2路線燈會接駁公車，普通票、學生票與軍警票都是5元，其他票種，包括定期票，都能免費搭乘。此外，還提供5處免費復康巴士服務站點免費接駁。

在展覽期間，1月9日到2月23日市府廣場旁仁愛路24小時封閉、市府路（松高路-松壽路）管制其日期為展期間的周末，管制時間17時到23時。7處YouBike站配合施工及活動期間暫停營運。

另外，2月1日到19日，9處公有停車場，包括市民大道（復敦段、敦延段、延吉段）、松山高中地下停車場、僑安地下停車場、府前廣場地下停車場、松壽廣場地下停車場與信義廣場地下停車場費率調整，平日為17時至22時、周末10時至22時，費率調漲為每小時50至60元不等。

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