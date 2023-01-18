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基隆護國城隍廟大年初四迎財神 發5千份平安發財金錢母

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆護國城隍廟大年初四迎財神，發5千份平安發財金錢母。圖／基隆護國城隍廟提供
基隆護國城隍廟大年初四迎財神，發5千份平安發財金錢母。圖／基隆護國城隍廟提供

大年初四迎財神，基隆護國城隍廟依循傳統在下午2點開始，準備5000千份限量財神爺加持的5元平安發財金錢母，將送給市民與周邊店家增添財運發大財。

去年因疫情停辦1年，今年護國城隍廟特別加碼準備5000千份限量財神爺加持的5元「有緣」平安發財金發送。

今年犯太歲生肖兔、雞、鼠、馬，城隍廟新春期間也保留傳統道教科儀，幫信徒祭改、補運、補財庫、點燈。祭改使用傳統道教科儀，祭掉今年所犯沖的煞星，消災解厄，並補足來年1整年的好運氣。

基隆護國城隍廟保留傳統，使用豆干、豬肉、鴨蛋，此三樣即為小三牲，使用鴨蛋是因為「壓」與「鴨」同音，取壓煞之意。

城隍賜福補運後，會讓信眾將龍眼乾與麵線帶回吃平安，在民俗裡龍眼又稱「福圓」，必須是帶殼的12顆龍眼乾才行，1年12個月，今天潤二月所以準備13顆。在法事結束後，讓犯者將龍眼乾剝殼吃掉，象徵剝掉整年壞運、迎接好運到來。

麵線或米糕則是象徵祝福長壽平安意涵。把一年不順厄運解除，添補未來1年運勢，再把財庫補足添財運，讓民眾在新年開春就帶來好運平安發大財。

城隍賜福補運後，會讓信眾將龍眼乾與麵線帶回吃平安，在民俗裡龍眼又稱「福圓」，必須是帶殼的龍眼乾才行。圖／基隆護國城隍廟提供
城隍賜福補運後，會讓信眾將龍眼乾與麵線帶回吃平安，在民俗裡龍眼又稱「福圓」，必須是帶殼的龍眼乾才行。圖／基隆護國城隍廟提供
基隆護國城隍廟大年初四迎財神，發5千份平安發財金錢母。圖／基隆護國城隍廟提供
基隆護國城隍廟大年初四迎財神，發5千份平安發財金錢母。圖／基隆護國城隍廟提供
基隆護國城隍廟大年初四迎財神，發5千份平安發財金錢母。圖／基隆護國城隍廟提供
基隆護國城隍廟大年初四迎財神，發5千份平安發財金錢母。圖／基隆護國城隍廟提供
基隆護國城隍廟大年初四迎財神，發5千份平安發財金錢母。圖／基隆護國城隍廟提供
基隆護國城隍廟大年初四迎財神，發5千份平安發財金錢母。圖／基隆護國城隍廟提供
基隆護國城隍廟保留傳統，使用豆干、豬肉、鴨蛋，此三樣即為小三牲，使用鴨蛋是因為「壓」與「鴨」同音，取壓煞之意。圖／基隆護國城隍廟提供
基隆護國城隍廟保留傳統，使用豆干、豬肉、鴨蛋，此三樣即為小三牲，使用鴨蛋是因為「壓」與「鴨」同音，取壓煞之意。圖／基隆護國城隍廟提供

城隍廟 發財金

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