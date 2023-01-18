3座藝術光影裝置1月20日起閃亮平溪 花599元就可暢遊魅力山城

「2023新北市平溪天燈節」2月5日將在十分廣場及2月11日平溪國中登場。新北市觀旅局為推廣平溪人文風情，規劃3座期間限定的燈光藝術裝置，並從1月20日開始點燈，以平溪當地特色為設計搭配璀璨光影，也結合在地發展協會推出「599平溪／十分體驗遊」活動，共同點亮平溪。

結合平溪天燈節推出期間限定的藝術裝置，將於1月20日春節連假首日登場，每晚17點至22點亮燈，展期至2月28日。觀旅局表示，菁桐電子天燈館前利用LED霓虹燈光呈現地方礦業文化、山城生態的「平溪意象」；平溪火車站平台則有「耀兔光廊」，使用象徵希望與溫暖的暖色燈光，結合兔子造型的金屬結構及彩色燈籠，打造星光閃耀的廊道。

位於十分風景區入口處的「希望之光」，將綠意盎然的樹木成為點點星空下的許願樹，並使用一顆顆燈泡詮釋人們心中的願望。3大裝置不只白天美麗好拍，晚上更是浪漫爆表，歡迎民眾前來拍照、打卡，循著光的軌跡更認識平溪的小鎮風情。

新北市觀旅局長楊宗珉表示，配合平溪天燈節推出的「599在地體驗遊」今年增加名額至1千名，共規劃四條路線，其中三條平溪體驗遊路線由新北市平溪鄉魅力商圈協會協力規劃，分別為鐵道秘境線、日據巡古線、礦業文化線，由當地文史工作者帶領民眾進行深度導覽，走訪知名老街景點，像是觀屋頂上火車、日據防空洞、蔡家洋樓、菁桐礦業生活館等細品山城之美。

而十分體驗遊則與龍安社區發展協會共同規劃清幽望古線，帶領民眾認識天燈發源地「十分」，回溯平溪區的礦業史，走訪慶和吊橋、望古瀑布、十分老街等媲美泰國美功市場獨特的鐵道風貌。

報名體驗遊的民眾還可以施放兔子剪影及粉色愛心的主題特色天燈，此外，行程中還包括造型吊飾DIY活動及平溪商圈期間限定100元抵用券。 「平溪意象」是利用LED霓虹燈光呈現地方礦業文化及山城生態。圖／新北市觀旅局提供 「希望之光」將綠意盎然的樹木化身為璀璨動人的許願樹。圖／新北市觀旅局提供 體驗遊活動有在地專業人員巡線導覽，圖為2022年體驗遊資料照片。圖／新北市觀旅局提供

商品推薦