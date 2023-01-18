台中豐原廟東復興商圈、慈濟宮 春節交管報你知
台中市山城知名的豐原慈濟宮，與周遭廟東復興商圈緊鄰豐原第一市場，周邊商家林立，每逢連續假日觀光人潮、參拜香客往來絡繹不絕，豐原警分局將於本月20日至29日於廟東復興商圈前中正路(源豐路至博愛街路段)擺設交通錐及連桿實施人車分道，期間管制路段兩側禁止臨時停車，維持道路暢通。
台中市警察局豐原分局召集交通局、公共運輸處及捷運工程處、豐原區公所、豐原慈濟宮管理委員會、豐原廟東復興商圈管理委員會、當地里長等代表辦理期前協調會，將於1月20日至1月29日於廟東復興商圈前中正路(源豐路至博愛街路段)擺設交通錐及連桿實施人車分道，期間管制路段兩側禁止臨時停車。
除仁愛街及信義街缺口外，沿線中正路281巷、忠孝街、富春街、中正路211巷、中正路129巷、和平街等路口實施缺口封閉，禁止車輛跨越及迴轉，以提升中正路車流通行效率。
豐原警分局表示，為維護春節連假民眾交通安全及順暢，希望不管是來廟東商圈逛街的民眾或來豐原慈濟宮參拜的香客都能盡興而歸，請配合現場警力指揮，並落實防疫措施，讓大家都能開心出門，平安回家，歡喜迎新春。
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