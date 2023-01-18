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今北部濕冷2縣市低溫特報 年初二接近寒流南下恐極寒冷

一張圖搶先看春節天氣 小年夜陰雨、除夕回暖、初二再轉冷

聯合報／ 記者周湘芸楊德宜／台北即時報導
今天大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷。本報資料照片
今天大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷。本報資料照片

即將迎接春節連假，中央氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」表示，兔年新春天氣有3重點：桃園以北、東半部雲多易雨，天氣涼冷；新竹以南大致多雲到晴、日夜溫差大，但竹苗偶有零星雨；今天、周五、周日日西部留意晨霧，周五、下周一起沿海留意風浪。

氣象局說，今天大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；明天大陸冷氣團減弱，北部及東北部氣溫稍回升。今、明兩天東北部及大台北地區有局部短暫雨，東部及東南部地區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

「報天氣 - 中央氣象局」分析今起天氣概況，以及更長期的天氣展望。

今明兩天迎風面零星雨勢：桃園以北、東半部局部雨，其他地區多雲到晴。北台灣今天仍冷、明天回暖；中南部日夜溫差大。中南部18日晨間局部霧​。

周五小年夜東北季風增強：北部、東半部轉為陰雨，宜花有較大雨勢，其他地區多雲到晴；北台灣溫度稍轉涼，其他地區影響小，日溫差大。中南部20日晨間局部霧。

周六除夕、周日初一回暖：各地回暖，22日清晨西半部局部晨霧。東半部、桃園以北偶雨，其他地區多雲到晴。

下周一初二、下周二初三再轉冷：大陸冷氣團南下、影響，各地天氣轉冷。北部及東半部短暫雨，其他地區仍為多雲到晴。冷空氣的強度預報仍有不確定性，持續留意。

更長期的天氣展望：1月25日至27日冷氣團減弱，各地氣溫回升，北東仍偶雨，中南部天晴。

春節天氣搶先看。圖／取自中央氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」
春節天氣搶先看。圖／取自中央氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」
今天大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷。本報資料照片
今天大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷。本報資料照片

冷氣團 氣象局

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