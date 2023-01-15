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桃園又地震搖晃 楊梅人驚嚇：「蹦」聲像砲彈爆炸

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
「楊梅又地震」，楊梅下午發生芮氏規模3.1有感地震、深度5公里，民眾誤為爆炸直呼「嚇死人」！記者曾增勳／翻攝
「楊梅又地震」，楊梅下午發生芮氏規模3.1有感地震、深度5公里，民眾誤為爆炸直呼「嚇死人」！記者曾增勳／翻攝

「楊梅又地震，嚇死人」！中央氣象局發布「小區域有感地震報告」，今天下午3時48分在桃園市政府西南西方17.2公里，位於桃園楊梅區發生芮氏規模3.1有感地震、深度5公里，楊梅受驚嚇民眾說，這次地震搖晃更大，「蹦！一大聲」，像瓦斯爆炸、砲彈落地爆炸「嚇死人」。

桃園市消防局第二大隊表示，這次地震規模、震度比1月5日楊梅地震小一點，經楊梅區各分隊與楊梅區各里長詢問，未傳出災情，有的民眾突然搖晃會嚇一跳。

楊梅又發生地震，楊梅民眾驚嚇奔相走告和上網熱論，中央氣象局發布，楊梅區今天下午3時48分發生芮氏規模3.1有感地震，深度5公里，與上次1月5日早上地震「芮氏規模3.2有感地震、深度5公里」相似，卻讓楊梅人又一次直接經歷震央搖晃，十分驚慌，有民眾誤為爆炸，警方證實「又是地震」。

王姓民眾表示，楊梅竟又發生有感地震，感覺搖晃比月初次更大，大大的「蹦」一聲轟隆響聲，讓他以為是瓦斯爆炸，又像是砲彈落炸開，很是嚇人，「楊梅人又一次被嚇到」！

楊梅人的網路社群組也一堆網友討論，網友留言，楊梅高中那裡好像有斷層帶，「上次在金山街、這次在光裕北街」，為何一直地震！有網友說，跟上次（1月5日）一樣，地牛翻身、震好大，「嚇人」。也有網友說。地超大聲，玻璃感覺快破了，會被嚇死。也有網友說，可能小型地底核試爆，是不是有地下實驗室。

「楊梅又地震」，楊梅下午發生芮氏規模3.1有感地震、深度5公里，民眾直呼「嚇死人」！圖／翻攝臉書「我是楊梅人」
「楊梅又地震」，楊梅下午發生芮氏規模3.1有感地震、深度5公里，民眾直呼「嚇死人」！圖／翻攝臉書「我是楊梅人」

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