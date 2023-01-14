2023台南落羽松季「來稻六甲松鶴玩．悠遊浪漫落羽松」今天開幕，吸引許多民眾遊客，市長黃偉哲與民眾同歡、欣賞美景。

現場安排多項表演活動，還有農特產市集、有獎徵答及免費DIY體驗。公所今年特別媒合柳營尖山埤渡假村、烏山頭觀光旅遊集團和六甲商圈店家提供住宿、用餐及消費滿額贈等各項優惠活動，民眾明天起憑落羽松停車票券前往消費即優惠。

黃偉哲表示，六甲落羽松是由民間發現的秘密景點，幾年來在公所和市府的推廣越來越多人來。來到現場的民眾也不會無聊，不但有市集，也種了很多草花，來看落羽松可順道賞花，放鬆享受大自然景色。台南市議員尤榮智、陳秋宏、吳通龍也到場。

六甲區台一線省道旁的落羽松林帶，近年成為家喻戶曉的知名景點。六甲區公所說，落羽松一年四季有不同的面貌，夏季時，落羽松森林是一片翠綠，入冬之後，葉片就會轉變為橘紅，今年冷氣團一波波來襲，落羽松林約4成已變色轉為橘、黃、紅色。

六甲區公所配合落羽松美景，今年特別將周邊花海景觀面積擴大為2.7公頃，種植百日草、波斯菊、一串紅、鼠尾草等各色花草，與落羽松林相互輝映。另配合農曆年兔年生肖，現場設置可愛兔子主題裝置藝術，祝福遊客「旺兔順利」。

區公所提醒遊客，六甲落羽松林位在菁埔埤旁，菁埔埤是國家級的濕地，民眾可以沿環埤步道漫步欣賞繽紛的落羽松森林美景及色彩鮮豔的林鳳營陸橋。觀賞完落羽松，也可順遊鄰近景點。 2023台南六甲落羽松季開幕，公所結合周遭景點促銷旅遊。記者周宗禎／翻攝 2023台南六甲落羽松季開幕，公所結合周遭景點促銷旅遊。記者周宗禎／翻攝 2023台南六甲落羽松季開幕，公所結合周遭景點促銷旅遊。記者周宗禎／翻攝 2023台南六甲落羽松季開幕，公所結合周遭景點促銷旅遊。記者周宗禎／翻攝

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