台中LaLaport 南館1/17試營運 停車、走路去看這裡

三井台灣首座親子購物中心LaLaport台中南館搶在過年前、本月17日試營運。民眾擔心對面建國市場湧現趕辦年貨人潮，恐造成交通大打結。三井不動產表示，館內有1050個機汽車停車格，館外也停車空間，另接駁車、交通動線指示牌等交通維持計畫，詳情可查詢官網「LaLaport台中」。

三井不動產集團董事長兼總經理久一康洋今表示，台中LaLaport為三井台灣首座親子複合式購物中心，分為北館、南館，其中南館1月17日試營運，南館、北館預計今年暑假前開幕。

台中LaLaport幾乎是日系品牌群聚，南館除了美食街，有包括日本人氣大型超市「LOPIA」海外首店、日本母嬰用品專門店「阿卡將本舖」台中首店，以及「UNIQLO」與「GU」雙品牌精品店等進駐。

台中市交通局長葉昭甫說，台中三井LaLaport已提出南館試營運交通維持計畫，二度邀集專家學者審議，要求落實改善，並邀集警方、里長等實地會勘，確認管理及應變措施，目前交通動線指示、疏導牌面陸續掛設，屆時警察將密集執法，降低對周邊交通衝擊。

葉昭甫建議，台中LaLaport距離台中火車站約600公尺，大眾公共運輸量能充足，業者也有提供接駁車，並有交通動線指引，請消費者出門前注意相關交通資訊，多利用大眾公共運輸工具。

三井不動產表示，台中LaLaport南館內有500個汽車停車格、550個機車停車格，與建國市場停車場也有合作，在振興路與大興街口設有1200個機車臨時停車格。沿線設置交通動線指引牌，想從台中火車站走路過去的消費者，可由後站沿復興路四段，轉復興東一街，有指引牌，步行約600公尺。詳情官網「LaLaport台中」，網址https://mitsui-shopping-park.com.tw/lalaport/taichung/teaser/ 台中三井LaLaport南館（右）預計本月17日試營運，左側為北館，二棟間有天橋連通。記者趙容萱／攝影 台中三井LaLaport「南館」搶在過年前、本月17日試營運。記者趙容萱／攝影 台中三井LaLaport南館（右）預計本月17日試營運，對面為建國市場（左）。記者趙容萱／攝影

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