價差千餘元…好市多把鮭魚切片當鮭魚排販售 網譴責：亂標

快過年了，到大賣場買東西，最好仔細看清楚價格標示是否合理，千萬別成了冤大頭。有一名網友發文表示，日前到好市多採購，驚見好市多竟然把「鮭魚切片」當作「鮭魚排」來販售，正常來說這兩種產品價差二倍以上，是賣場工作人員忙中出錯？引發網友熱議。

有一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文表示，買東西之前，一定要自己確認清楚，別成了冤大頭，基於信任平時購買時都不太會去注意是否標錯標籤，日前竟然被他意外發現好市多把「挪威空運冷藏新鮮養殖鮭魚切片」當作「挪威空運新鮮養殖鮭魚排」來販售，平常買一盒鮭魚切片大約800元左右，但今天售價標成1835元，顯然是標錯標籤了，若自己沒看清楚就成冤大頭被「貴到了！」

貼文曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「感謝提醒，我完全沒仔細看耶」、「長知識了」、「是說，這麼貴你怎麼拿得下去」、「買商品不看價錢？」、「真心羨慕買東西都不用看價錢，財富自由」、「只能說幸好，你有拍照，幸好好市多能退換貨」。

許多網友對此現象提出譴責「是的，好市多亂標價，貼錯標籤」、「這個正常一盒大概800-900元左右」、「好扯，差一千勒」、「多了1，是吧」、「難怪我今天覺得好貴，沒下手」、「要求退貨退款」。

也有不少網友看不懂「哪裡標錯？」開玩笑調侃「跪求有沒有會通靈的大神，幫我翻譯一下，問題在哪？」，有熱心網友回覆「其實就是鮭魚切片與鮭魚排的不同」、「常買以及有在料理的人，會比較容易看懂」，原PO也出面表示「當天的全部都標錯了」，還好有及時發現。

商品推薦