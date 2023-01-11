快訊

金球獎／「媽的多重宇宙」發威 楊紫瓊封喜劇類影后、關繼威奪男配角

高三師自訂「豪華謝師宴」每人收1200 家長震驚：一定要辦高級餐廳？

每天走路卻仍讓膽固醇、尿酸、體重暴增 原來是每天晚餐後吃2食物惹禍

價差千餘元…好市多把鮭魚切片當鮭魚排販售 網譴責：亂標

聯合新聞網／ 綜合報導
有一名網友發文表示，驚見好市多竟然把「鮭魚切片」當作「鮭魚排」來販售。 圖擷自臉書
有一名網友發文表示，驚見好市多竟然把「鮭魚切片」當作「鮭魚排」來販售。 圖擷自臉書

快過年了，到大賣場買東西，最好仔細看清楚價格標示是否合理，千萬別成了冤大頭。有一名網友發文表示，日前到好市多採購，驚見好市多竟然把「鮭魚切片」當作「鮭魚排」來販售，正常來說這兩種產品價差二倍以上，是賣場工作人員忙中出錯？引發網友熱議。

有一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文表示，買東西之前，一定要自己確認清楚，別成了冤大頭，基於信任平時購買時都不太會去注意是否標錯標籤，日前竟然被他意外發現好市多把「挪威空運冷藏新鮮養殖鮭魚切片」當作「挪威空運新鮮養殖鮭魚排」來販售，平常買一盒鮭魚切片大約800元左右，但今天售價標成1835元，顯然是標錯標籤了，若自己沒看清楚就成冤大頭被「貴到了！」

貼文曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「感謝提醒，我完全沒仔細看耶」、「長知識了」、「是說，這麼貴你怎麼拿得下去」、「買商品不看價錢？」、「真心羨慕買東西都不用看價錢，財富自由」、「只能說幸好，你有拍照，幸好好市多能退換貨」。

許多網友對此現象提出譴責「是的，好市多亂標價，貼錯標籤」、「這個正常一盒大概800-900元左右」、「好扯，差一千勒」、「多了1，是吧」、「難怪我今天覺得好貴，沒下手」、「要求退貨退款」。

也有不少網友看不懂「哪裡標錯？」開玩笑調侃「跪求有沒有會通靈的大神，幫我翻譯一下，問題在哪？」，有熱心網友回覆「其實就是鮭魚切片與鮭魚排的不同」、「常買以及有在料理的人，會比較容易看懂」，原PO也出面表示「當天的全部都標錯了」，還好有及時發現。

鮭魚 Costco 冤大頭 好市多

延伸閱讀

超展開…好市多草莓千層蛋糕放到過期 他嚐一口大喊崩潰

影／D奶辣妹尾牙場熱舞 正面照曝光眾人嚇傻：原來是她！

太扯！吃雞排也要財富自由 網抱怨派克雞排「漲到95元」

路人愛心變車主煩惱…忘拔機車鑰匙下場慘 網KUSO劇情：猶如八點檔

相關新聞

價差千餘元…好市多把鮭魚切片當鮭魚排販售 網譴責：亂標

快過年了，到大賣場買東西，最好仔細看清楚價格標示是否合理，千萬別成了冤大頭。有一名網友發文表示，日前到好市多採購，驚見好市多竟然把「鮭魚切片」當作「鮭魚排」來販售，正常來說這兩種產品價差二倍以上，是賣場工作人員忙中出錯？引發網友熱議。

數位性暴力4法三讀通過 婦團籲制定流程、訓練專業人員

立法院送上新年大禮物，數位性暴力相關四法昨三讀通過，婦女救援基金會今聲明表示，數位性暴力被害人終於有保護服務機制，期待有...

派克雞排一塊漲到95元？ 業者喊冤：現在定價是80元

PTT近日流傳一張派克雞排的脆皮雞排一片95元的價目表，引起網友公憤，直呼現在連吃雞排都代表「財富自由」了。不過派克雞排業者出面喊冤，表示門市目前的定價是80元，網友看到的是外送平台的價格。

冬季戀歌限定夕照美景 古蹟阿里山林鐵竹崎車站嬌羞一抹紅

嘉義縣定古蹟阿里山林鐵竹崎車站，2021年底復古整修完工，「蒂芙尼藍色調」亮麗吸睛，阿里山林鐵暨文資處竹崎車站站長吳漢恩...

境外汙染空品差 全台開出42張罰單逾70萬罰金

受到境外汙染及大環境風場影響，台灣本月7起空氣品質處在不良狀況，這段期間全台最多同時有6縣市達到「紅色警戒」等級，也有半...

都會奇譚／當年垃圾穴居迎新房客 精障兄弟逃離死劫至今仍是謎

新北市三重區2016年發生鄭姓婦人將母親遺體和1對弱智兄弟，封死在堆滿垃圾住家再投河自盡的悲劇，震驚社會各界。如今過了6年多，老屋住進新房客，精障兄弟由政府安排就醫安養，當年鄭婦留下諸多疑點，謎團仍無解。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。