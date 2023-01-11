冬季戀歌限定夕照美景 古蹟阿里山林鐵竹崎車站嬌羞一抹紅

嘉義縣定古蹟阿里山林鐵竹崎車站，2021年底復古整修完工，「蒂芙尼藍色調」亮麗吸睛，阿里山林鐵暨文資處竹崎車站站長吳漢恩，拍下車站「冬之夕。嬌羞一抹紅」美景貼臉書，夕照光芒穿透蒂芙尼藍車站，大自然美景，讓網友驚豔讚嘆。

「有時，林鐵令人陶醉的並不一定是鐵道迷眼中追求的火車，而是季節限定下，巧遇的迷人片刻！」吳漢恩說，偶遇幾位旅客問旅人，火車不是都過了嗎？那旅人還在拍什麼？旅人說「火車常常出來跑，可以拍到的頻率高，但這景卻是大約在冬季才會出現的『冬季戀歌』」。

因為冬天太陽和地球的相對的位置，以及這款暖呼呼的夕陽殘光，而且要剛好穿過廊柱透出紅光。因此1年至少要來竹崎玩上4趟，集滿春夏秋冬，才能真正領略竹崎站的美。

嘉縣文化觀光局說，竹崎車站是阿里山林鐵各站，僅存有售票營運木造車站，是小火車平地線與登山線間的交會點，具歷史價值，是當時蒸氣火車加水填煤站，山地28公噸火車與平地18公噸火車交接站，車站另一個特色是「三角線」，作為提供火車調頭用，因其不僅具建築特色，具鐵道文化特殊價值，因此指定為縣定古蹟。

竹崎車站逾一甲子後重新整修，用原材料、原工法修復，把車站最有特色的「地磅站、三角線、加煤台」整理好。阿里山林鐵暨文資處2021年12月24日歡慶通車109周年及竹崎車站整修完工，將活動場地移到竹崎車站，特別開行國寶級蒸汽火車SL-25「崎．有囍事」主題列車，讓遊客體驗百年林業文化資產場域。 縣定古蹟阿里山林鐵竹崎車站復古整修完工，「蒂芙尼藍色調」亮麗吸睛，冬之夕嬌羞一抹紅美景。圖／吳漢恩提供 縣定古蹟阿里山林鐵竹崎車站復古整修完工，「蒂芙尼藍色調」亮麗吸睛，冬之夕嬌羞一抹紅美景。圖／吳漢恩提供 縣定古蹟阿里山林鐵竹崎車站復古整修完工，「蒂芙尼藍色調」亮麗吸睛，冬之夕嬌羞一抹紅美景。圖／吳漢恩提供 縣定古蹟阿里山林鐵竹崎車站復古整修完工，「蒂芙尼藍色調」亮麗吸睛，冬之夕嬌羞一抹紅美景。圖／吳漢恩提供 縣定古蹟阿里山林鐵竹崎車站復古整修完工，「蒂芙尼藍色調」亮麗吸睛，冬之夕嬌羞一抹紅美景，夕照光芒穿透蒂芙尼藍車站。圖／吳漢恩提供

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