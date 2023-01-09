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政大「四川飯館」老闆百歲辭世 抗戰老兵、韓戰戰俘生平曝

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政大四川飯館老闆百歲辭世 抗戰老兵、韓戰戰俘生平曝

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
位在政治大學側門指南路上的「四川飯館」，是不少政大人會光臨的餐廳。本報資料照片
位在政治大學側門指南路上的「四川飯館」，是不少政大人會光臨的餐廳。本報資料照片

位在政治大學側門指南路上的「四川飯館」，是不少政大人會光臨的餐廳。多次訪問四川飯館老闆楊樹芝的韓戰研究專家常成在臉書表示，抗戰老兵、韓戰戰俘楊樹芝先生因新冠引發併發症，於2022年12月31下午4時17分在榮總蘇澳分院病逝，享壽百歲。

常成昨在臉書回顧楊樹芝的精彩一生。楊樹芝1922年出生於四川省蒼溪縣，原名楊傑先，後改名楊新林。青年時在成都當憲兵。1941年保送入中央陸軍官校第十八期，次年十月退學，後轉入無線電學校。1944年志願參加青年遠征軍，赴印度藍姆迦受訓，編入砲兵第十二團第一營第二連通訊排，參與緬北反攻。1945年春隨部返回昆明，遂脫離砲兵，改名楊新林參加新成立的陸軍突擊總隊（即傘兵鴻翔部隊）。1945年7月參與空降廣西，攻打丹竹機場

常成提到，抗戰勝利後，隨傘兵部隊最先飛抵廣州，控制機場，隨後參與受降儀式；國共內戰期間在傘兵總部、國防部第二廳規劃部任職，徐蚌會戰／淮海戰役前派駐黃百轁部，於碾莊被俘。後脫逃回南京，返四川。韓戰爆發後，被徵赴朝擔任卡車司機。

1951年4月於開城向聯軍投誠，在戰俘營成為重要的反共戰俘領袖。1953年被美軍8240部隊徵調從事敵後情報工作，曾空投朝鮮，從高速軍機上「高空跳機、低空開傘」（ High-Altitude, Low Opening =HALO）。1954年到台灣後繼續從事軍事情報工作，在馬祖四年。1961年退役後開設四川餐館，直至2022年往生。

常成說，自2014年以來，自己幾乎每年都會到台北訪問楊樹芝。最後一次是2020年7月9日。在The Hijacked War《被劫持的戰爭》一書中，他是最核心的三位戰俘受訪人之一，他的名字出現了40次。第一章開篇的場景就是傘兵上尉楊樹芝在廣州白雲機場走下飛機，準備接受日軍投降。

機場 抗戰

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