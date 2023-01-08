中國大陸今邊境解封 春節飛陸4航班訂位率逾8成

中國大陸今正式邊境解封，將新冠疫情改為「乙類乙管」，國際航班旅客入境流程恢復正常。長榮航空表示，春節時間定為率均已逾8成；華航表示，配合中國大陸放寬防疫措施及因應春節返鄉需求，各航線班次均有增加，並持續視市場需求滾動式調整航班。

長榮航空指出，長榮／立榮航空飛航之北京、上海、廈門、成都，於春節旺季區間整體訂位率皆已超過8成，航班數量將依相關主管機關規範及市場需求和人力規畫做滾動式調整。

中華航空表示，華航兩岸航線目前飛航北京、上海（浦東）、成都及廈門等航點，配合中國大陸放寬防疫措施及因應春節返鄉需求，1月21日前上海浦東飛往桃園航線增為每日一班；北京飛往桃園航線為每周一班；成都及廈門飛往桃園航線每周則提供兩班服務，另有每周一班廈門飛往高雄航線服務南部鄉親。

華航表示，目前北京、上海（浦東）、成都及廈門返台仍有機位，華航將持續關注邊境管制政策，視市場需求滾動式調整航班，相關航班動態請旅客關注華航網站；另已準備好迎接春節旅遊旺季，因應過年旅運需求，各地區航線均規畫增班，總計第一季再增班三成以上，強化航網規模。

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